Mi lehet a Telenor új neve?

Tavasszal vette meg a Telenor közép-kelet-európai leánycégeit a cseh PPF-csoport, mára lezárult a teljes folyamat, munkába állt az új menedzsment is a törökbálinti központban. A 98,92 százalékban a leggazdagabb közép-európai üzletember, Petr Kellner tulajdonában álló és mintegy 38 milliárd eurós eszközállományt birtokló csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője, Ladislav Bartonicek nyilatkozott a Forbesnak a tranzakció hátteréről és a PPF terveiről, a magyar cég névváltásáról.

A névváltással kapcsolatban az interjúban elhangzott, hogy a Telenor márkanevet még három évig használhatják. Alaposan elemzik a lehetőségeket és az egyik opció az, hogy bevezetik az új országokban is az O2 brandet. De az is elképzelhető, hogy minden ország saját márkát kap. Természetesen lehet, hogy a magyar cég visszakapja a régi márkanevét. Ma is még sokan Pannonnak hívják a céget, annyira nem ment át az emberek számára a Telenor név. De egy harmadik lehetőséget sem zárnak ki, hogy egy teljesen új, egységes brand mellett döntsenek az összes országra vonatkozóan.

Bartoniceket arról a széles körben terjedő várakozásról is kérdezte a Forbes, hogy előbb-utóbb az itteni céget továbbadják egy helyi versenyzőnek. Erre az a válasz érkezett, hogy mindenképp hosszú távú befektetésként tekintenek a Telenorra és fontos megemlíteni, hogy a négy piac közül, ahova most beléptek, messze a magyar a legnagyobb. Vételi ajánlatot még nem kaptak a társaságra.

Az interjúban elhangzott továbbá, hogy a Telenor egy jól jövedelmező vállalat, amely fontos, hogy a teljes piaccal együtt növekedjen, a piaci részesedéssel kapcsolatban azonban nehéz határozott változást elérni. Mindenesetre az új tulajdonos úgy látja, vannak olyan szegmensek, amelyekben alulreprezentáltak. Ezekben komoly piacrész-növekedést terveznek, leginkább a B2B területeken.