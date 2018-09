Visszakaphatja régi nevét a Telenor

A héten több gazdasági vonatkozású magyar rekord is született, Kínában lezárulhat az egyke korszak és Argentína is a csőd felé száguld.

Az Európai Unió eltörölné az óraátállítást

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy meg kell szüntetni az évenkénti kétszeri óraátállítást. Erről az európaiakat is megkérdezték, azonban a kontinens több mint 500 millió lakosából mindössze 4,6 millió ember vett részt a konzultációban.

Az indoklás szerint az állampolgári kezdeményezések azt mutatják, hogy a márciusban és októberben esedékes óraátállítás kapcsán - az egészségi hatások miatt - nagy a lakosság aggodalma, az óraátállítással elérhető energiamegtakarítás viszont jelentéktelen mértékű.

Új amerikai-mexikói kereskedelmi egyezmény lép életbe

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy új amerikai-mexikói kereskedelmi egyezmény lép a NAFTA helyébe, és azonnali tárgyalások kezdődnek Kanadával is a csatlakozásról. Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) új neve egyelőre még ‚amerikai-mexikói kereskedelmi egyezmény”.

Még nem világos, hogy ehhez csatlakozik-e majd Kanada. Trump azt mondta: még hétfőn telefonon egyeztet erről Justin Trudeau kanadai kormányfővel. Mind a mexikói államfő, mind a kanadai miniszterelnök egyetértett abban, hogy az új kereskedelmi egyezménynek is háromoldalúnak kell lennie.

A csőd felé száguld Argentína

Egyre súlyosbodik a gazdasági válság Argentínában. A dél-amerikai állam fizetőeszköze szabadesésbe kezdett az elmúlt napokban, csütörtökön 17 százalékos mínuszban is járt a peso a dollárral szemben. Ezzel a héten eddig már mintegy 20 százalékot veszített az értékéből.

Az ország csütörtökön a korábbi 45-ről 60 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, ami jelenleg a legmagasabbnak számít az egész világon. Két hete már volt egy komoly kamatemelés, akkor 5 százalékkal vitték feljebb az alapkamatot. Mauricio Macri argentin kormányfő a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordult és kérte, hogy kezdjék el korábban annak az 50 milliárd dolláros mentőcsomagnak a folyósítását, amelyről még májusban állapodtak meg. Ilyen nagyságrendű hitelmegállapodás még sosem született az IMF történetében.

Megváltozhat a Telenor neve

Tavasszal vette meg a Telenor közép-kelet-európai leánycégeit a cseh PPF-csoport, mára lezárult a teljes folyamat, munkába állt az új menedzsment is a törökbálinti központban.

A névváltással kapcsolatban elhangzott, hogy a Telenor márkanevet még három évig használhatják. Eközben alaposan elemzik a lehetőségeket, és az egyik opció az, hogy bevezetik az új országokban is az O2 brandet. Azonban az is elképzelhető, hogy minden ország saját márkát kap, vagy a magyar cég esetében visszakapja a Pannon nevet.

Véget érhet a szüléskorlátozás Kínában

A kínai állami hírügynökség szerint az Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának hétfőn benyújtott új polgáritörvénykönyv-tervezet már nem tartalmaz semmilyen családtervezésre vonatkozó rendelkezést. Ez azt jelenti, hogy az új törvénykönyv hatályon kívül helyezné a gyerekvállalásra vonatkozó korlátozást.

A szüléskorlátozást majdnem 40 éve vezették be és rengeteg negatív hatással járt. Ilyen például a kínai társadalom elöregedése, valamint a nemek egyenlőtlen eloszlása. Mára arányaiban annyira lecsökkent a nők száma, hogy a kínai férfiak egy része statisztikailag igazolhatóan, nem is találhat magának feleséget a családalapításhoz. A törvény miatt jelentősen megugrott az abortuszok száma is az elmúlt évtizedekben.

Tovább drágultak az iparban a termelői árak

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a júliusi ipari termelői árakat. Ebből az derül ki, hogy 8,4 százalékos volt az emelkedés tavalyhoz képest. Ez azt jelenti, hogy gyorsult a drágulás, amelynek mértéke júniusban még 7,5 százalék volt.



A belföldi értékesítési árak átlagosan 8,5 százalékkal nőttek.Ezen belül a feldolgozóipar árai 9,2 százalékkal emelkedtek. Az árváltozás hátterében a bérek növekedése, az olajárak emelkedése és a forint gyengülése áll.

Nem oldódott meg a török gazdasági válság sem, sőt tovább gyengült a líra

A TRT török állami televízió beszámolója szerint a héten lemondott az ankarai jegybank alelnöke, akit még 2016 májusában neveztek ki. Erkan Kilimci a török Fejlesztési Banknál folytatja pályafutását.

Távozása hátterében az állhat, hogy csütörtökön a dollárt 3,76 százalékos pluszban, 6,7133 török lírán jegyezték, de napi csúcsán 6,8396 lírán is forgott. Hétfő óta értékének újabb, több mint 10 százalékát veszítette el a török líra a dollárhoz képest, az év eleje óta pedig mintegy 44 százalékkal gyengült.

Megkezdődött az ipari alma beszállítása a szabolcsi feldolgozókba

Az almatermesztők kitartása meghozta az eredményt, hiszen a felvásárlók által korábban meghirdetett, kilogrammonkénti nettó 13 forintos felvásárlási árat, az elmúlt három hét tüntetései és a tárgyalásai eredményeként, sikerült nettó 20 forintra felemelni.

Az induló árhoz viszonyítva 54 százalékos emelkedést sikerült elérni a felvásárlási árnál, ez pedig azt jelenti, hogy az előrejelzések szerinti 500 ezer tonnás léalma-terméssel számolva, mintegy 3,5 milliárd forint maradt a magyar gazdáknál.

Jövőre is jöhet a minimálbér-emelés

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint jelentősebb minimálbér- és garantált bérminimum-emelés jöhet jövőre is. Parragh kifejtette, hogy a munkaerőért folytatott verseny miatt a nano-, mikro- és kisvállalkozások kivételével már jellemzően meghaladják a fizetések a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot is, de az ország bizonyos térségeiben még mindig magas a minimálbéresek aránya.

Úgy vélte, hogy mivel a minimálbéreknél jóval nagyobb mértékben nőttek az átlagfizetések, a jövőben egyre kisebb lesz a jelentősége az őszi bértárgyalásoknak.

Rekordalacsony a hazai munkanélküliség

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a május-júliusi időszakban a foglalkoztatottak száma 4 millió 484 ezer fő volt.

A munkanélküliség a 2018 május-júliusi időszakban 27 ezer fővel csökkent tavalyhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta 3,6 százalékos volt az említett időszakban. Ez pedig az Európai Unió harmadik legalacsonyabb adata.

Tévedés lehet a 40 órás munkahét

John Maynar Keynes, a világ egyik leghíresebb közgazdásza évtizedekkel ezelőtt 15 órás munkahetet jósolt 2030-ra, azonban az emberek többsége még mindig 40 órát dolgozik.

A teljes munkaidőben alkalmazottak többsége hétfő-péntek ritmusban dolgozik, általában napi nyolc órát. Azonban több tanulmány szerint is a dolgozók boldogtalanabbak és kevésbé produktívak a 40 órás munkahét alatt. Több országban is próbálkoztak már a munkaidő csökkentésével, eddig több kevesebb sikerrel.

Kimagasló a beruházási kedv Magyarországon

Legfrissebb jelentésében a KSH 17,3 százalékról 10,8 százalékra változtatta a beruházások első negyedévi növekedési ütemét. Az előző negyedévhez mérve a beruházások szezonálisan kiigazított volumene 4,2 százalékkal nőtt.

A beruházások értéke 1852 milliárd forintot tett ki a második negyedévben, 591 milliárddal volt több az első negyedévinél és 640 milliárd forinttal az egy évvel korábbinál.

Nem mindenhol jön be az IKEA

Az IKEA bejelntette, hogy három üzletet is bezárnak Norvégiában. A Reuters beszámolója szerint Oslóban, Alesundban és Tromsøben még 2015 és 2016 között nyitották ezeket a kisebb üzleteket, amelyek elsősorban kiszolgáló bázisok, illetve átvételi pontok voltak a megrendelt bútorok számára.

A cég mintegy 10 százalékkal szeretné lefaragni a költségeit Norvégiában, hogy javítson ottani érdekeltségének nyereségességén. A három megszűnő részleg dolgozóinak állást kínáltak más norvég egységekben.

Emelkedtek az üzemanyagárak

Mol bruttó 2-2 forinttal emelte a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken. A változással a gázolaj literenkénti átlagára 410 forintra, a benziné 403 forintra nőtt.

Legutóbb augusztus 29-én változott az üzemanyagok ára, akkor a benzin és a gázolaj átlagára egyaránt 3-3 forinttal emelkedett, így a benzin ára 401 forintra, a gázolajé pedig 408 forintra drágult.