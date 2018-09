Szeptember 3-án a diákok többsége megkezdi alap- vagy középfokú tanulmányait. Ez az időszak pénzügyileg is megterhelő tud lenni a szülőknek, hiszen írószereket, füzeteket, hátizsákot, tornaszereket és sok más dolgot is előre meg kell venni a tanévre. Ugyan az elmúlt években közel 1 millió gyerek kap ingyenesen tankönyvet, és több százezren étkezhetnek ingyen vagy kedvezményesen, az iskolakezdés még így is pénzbe kerül.