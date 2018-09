A mesterséges intelligencia (MI) a hétköznapok egyre több területén jelenik meg és arat sikereket. Eddig sokan gondolták úgy, hogy az emberi kreativitást igénylő munkák nincsenek veszélyeztetve az MI által. Ugyan a zenészeknek minden bizonnyal továbbra is lesz állásuk, a mesterséges intelligencia előretörése miatt viszont egyre több olyan ember is elkezdett dalszövegírással és zenekészítéssel foglalkozni, akik a modern technológia nélkül esélytelenek lennének ebben a szakmában. Nemrégiben pedig megjelent az első olyan album, amely teljes mértékben az MI segítségével készült el.

Sokak számára rémisztő az a felvetés, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia írja majd a slágereket. Ugyan igazán nagy slágert még nem készített az MI, de zenészek sokasága használja a technológiát, sőt van olyan pop előadó, aki egy teljes albumot képes volt felvenni a gépi tanulás segítségével.

Az Amper Music nevű mesterséges intelligencia platformnak köszönheti a sikerét Taryn Southern is, aki az Amper és más MI programok segítségével készítette el I AM AI című debütáló albumát. Az MI alkalmazása viszont egyáltalán nem új dolog, hiszen már a 90-es években is használták, amikor David Bowie a Verbasizer alkalmazás tervezésében is részt vett. A Verbasizer szövegeket tudott úgy véletlenszerű sorrendbe rakni, hogy egy teljesen új dalszöveg szülessen.

A Sony is próbálkozott már azzal, hogy a mesterséges intelligenciát beolvassza a zenevilágba. A vállalat 2016-ban a Flow Machines nevű szoftverrel egy The Beatles stílusú dallamot hozott létre. A hanganyagot ezután Benoît Carré zenésznek adták, aki később Daddy's Car néven ki is adta a dalt.

A mesterséges intelligenciát egyre több zenekészítő szoftverbe integrálják, többek között a Logic is használja a gépi tanulást. Elmondhatjuk, hogy már most egy teljes ipar épül a zenekészítő MI szoftverek köré. Ide tartozik a Flow Machines, az IBM Watson Beat, a Google Magenta NSynth Suoer, a Jukedeck, a Melodrive és az Amper Music is.

A legtöbbjük gépi tanulást használ. A szoftver több millió zeneszám elemzésével egy idő után képes létrehozni egy egyéni dalt. Ezek az MI-k tényleg képesek első hallásra jó ritmusú dalokat készíteni, viszont minél tovább hallgatja őket az ember, annál kevésbé ütősek.

A The Verge szerint a felsorolt szoftverek közül az Amper használata a legegyszerűbb. A felhasználónak csupán egy zenei stílust és egy hangulatot kell kiválasztania, az MI pedig hamar el is készíti a dalt. Ezután van lehetőség bizonyos hangszereket kicserélni, gyorsítani az ütemen, vagy esetleg énekelni.

Taryn Southern pop énekes korábban az American Idol tehetségkutatóban is megmérettette magát, nemrég pedig kiadta első albumát, amely már mesterséges intelligencia segítségével készült. A zenéihez először csak az Amper platformját használta, később viszont már az IBM Watson Beat és a Google Magenta segítségét is igénybe vette.

Southern elmondta, hogy sokkal egyszerűbb dalszöveget írni egy már létező zenéhez, ebben pedig óriási segítség az MI. Southern azért fordult a mesterséges intelligencia irányába, mivel énekesként tehetségesnek tartották, azonban nagyon keveset tudott a zenéről és a hangszerekről, így viszont ezt a tudáshiányt is ki tudja küszöbölni a különböző platformok segítségével.