Végre emelkedtek a magyar részvények

Bár továbbra is a kereskedelmi háborúkkal kapcsolatos hírek, politikusi nyilatkozatok és egyes feltörekvő piaci válságok irányították a nemzetközi piacokat, a hazai tőzsde végre felülteljesítő volt a múlt héten. Az emelkedés zöme a hét első három napjára jutott, a hét második felében azonban megtorpant.

A BUX így is összesen 2,88 százalékkal izmosodott. Az emelkedésben mind a négy vezető részvény hozzátette a magáét, különösen a Richter és az OTP.

Szárnyalt az OTP, a Richter betöltötte a rést

Az OTP nagy ugrással nyitotta a hetet, kedden megtorpant, hogy aztán szerdán 10 470 forintig szárnyaljanak a bank részvényei. Innen nemzetközi hatásra visszaesett, azonban ez sem akadályozta meg az OTP-t, hogy összesen 3,76 százalékos nyereséggel zárja a múlt hetet. A Richter a múlt hét közepére fokozatosan bezárta az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerhatóság (FDA) negatív döntése után nyitva hagyott rést, majd pénteken 5500 fölé kitört az árfolyama. Ezzel 4,05 százalékkal növelte értékét a gyógyszerpapír.

Emelkedő sáv és éles irányváltások jellemezték a Mol kereskedését, így többször is áttörte a csökkenő hosszú távú ellenállást. Hétfőn nagyot emelkedett, kedden megtorpant, szerdán reggel nagyot zuhant, amit a nap végére részben ledolgozott, hasonlóan a csütörtöki kereskedéshez, míg pénteken ismét lefelé tartott az olajpapír. A Mol végül mintegy 2 százalékos emelkedést mutatott a múlt héten.

Nagyot rántottak szerdán a Magyar Telekom árfolyamán, így a korábbihoz képest magasabb sávba, 408-415 forintos szintre került a részvény, a hetet pedig 2,48 százalékkal zárta magasabb az előző hetinél. A hazai részvények emelkedése mögött nem voltak új hírek, azonban az emelkedés, mint ahogy annak folytatása is teljesen indokolt, mivel a hazai részvények továbbra is mélyen alulértékeltek.

Újabb feltörekvő piaci devizaválságok

Újabb feltörekvő piaci devizaválságok miatt a hét közepén nagyot gyengült a forint, annak ellenére, hogy kiváló beruházási adatok jelentek meg, amelyek hatására nem zárható ki, hogy a KSH érdemben felfelé javítja a tavalyi éves GDP növekedési adatokat. Szerdán és csütörtökön két nap alatt mintegy 20 százalékot zuhant az argentin peso árfolyama, miután a miniszterelnök arra kérte az IMF-et, hogy gyorsítsa fel az 50 milliárd dolláros mentőcsomag folyósítását.

Közben a török líra is újra meredek leértékelődési spirálba került, de nagyot zuhant a dél-afrikai rand és más feltörekvő devizák is. Ehhez képest a forint euróval szembeni 1 százalékos, és a dollárral szembeni 1,2 százalékos értékvesztése szinte elhanyagolható, noha a szűkebb régiónkban a magyar fizetőeszköz nagyobbat gyengült a zlotyhoz és a cseh koronához képest. Az euró egy hét alatt kismértékben, 0,2 százalékkal gyengült a dollár ellenében.

Jól fogadták az USA és Mexikó megállapodását

Óriási optimizmus jellemezte a hét első felét, miután az Egyesült Államok és Mexikó kétoldalú kereskedelmi egyezményről állapodott meg, ami felváltaná az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt, a NAFTA-t, amelyhez Kanada csatlakozását is várták. A múlt héten már az amerikai-kanadai tárgyalások is megkezdődtek. Ennek megfelelően a hét első két napján szinte az összes tőzsde nagyot emelkedett.Szerdán egyes piacok már megtorpantak a szélesedő feltörekvő devizapiaci válság hatására, de az amerikai S&P 500 és a Nasdaq zsinórban a negyedik napja újabb történelmi csúcson zárt. Csütörtökön ismét a pesszimizmus kerekedett felül a nemzetközi piacokon, mivel a befektetők szkeptikusabbá váltak, hogy vajon az amerikai-mexikói kereskedelmi megállapodást több is követi-e, vagy más országokkal szemben bekeményít az amerikai vezetés.

Csütörtökön csak átmenetileg javította a hangulatot, hogy az uniós kereskedelmi biztos, Cecilia Malmström közölte, hogy az EU kész nullára csökkenteni az autókra vonatkozó importvámokat, amennyiben az Egyesült Államok is megteszi, így a befektetők belevettek a német autógyártók részvényeibe.

Elutasított európai ajánlat

Pénteken jött a váratlan fordulat, amikor az amerikai elnök bejelentette, hogy az előző napi uniós ajánlat nem elég jó, mivel az európai fogyasztók magatartása olyan, hogy „a saját autóikat veszik, nem a miénket”. Trump emellett jelezte, hogy kiléptetné az Egyesült Államokat a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO), ha az nem szolgálja a jelenleginél jobban országa érdekeit.A nemzetközi hangulatot pénteken az is rontotta, az Egyesült Államok 200 milliárd dollárnyi kínai importárura tervez vámot kivetni már ezen a héten. A múlt héten folytatódott az eddigi trend: amíg a nemzetközi tőzsdék többsége szenvedett, az amerikai tőzsdék felülteljesítenek. A Dow Jones és az S&P 500 0,7 és 0,9 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig kiemelkedően, 2,06 százalékkal emelkedett, így az S&P 500 először került 2900, a Nasdaq pedig 8000 pont fölé. Az európai tőzsdék ugyanakkor 0,3 és 2,3 százalék között veszítettek értékükből.