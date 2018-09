Brókersorrend meglepetésekkel

Némi nyári helyben topogás után augusztusban újra optimizmust lehetett tapasztalni az Egyesült Államokban. Az európai piacok már kevésbé voltak sikeresek, az olasz, a német és a francia piac is még leszálló ágban volt. A feltörekvő piacok sem voltak túl attraktívak, mert a helyi devizák gyengültek. Szerencsére Magyarország ezúttal inkább a tengerentúli trendet követte, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) összesítéséből kiderül, hogy a részvényszekcióban emelkedtek az árak és a forgalom is. A brókerrangsorban a Concorde zárt ezúttal is az élen, majd a Wood&Company és az Erste következett. Az egy évvel ezelőttihez képest történtek változások a tízes toplistán.

Augusztusban a BUX index összességében felfelé mozgott, végül 4,2 százalékkal, 35742 pontról 37233 pontig emelkedett. A havi duplikált részvényforgalom 380,4 milliárd forint volt augusztusban, míg egy hónappal korábban csupán 338,8 milliárd.

A részvények közül elsősorban a blue chipek drágultak. A Richter Gedeon szerepelt a legjobban, a gyógyszercég árfolyama 11,5 százalékot emelkedett. Jól teljesített a Mol, 6,6 százalékos drágulással és a Magyar Telekom is, amely 4,2 százalékkal lépett feljebb. Valamennyi cégről elmondható, hogy inkább pozitív meglepetéssel szolgáltak a féléves eredmény-beszámolóikban. Noha ez az OTP-re is igaz volt, ugyanakkor a kereskedelmi bank részvényei csak 0,4 százalékkal drágultak.

A forgalmi listát szokás szerint az OTP vezette 98,5 milliárd forintos forgalommal, a Mol 34,8 milliárd és a Richter Gedeon 42,9 milliárd forintos forgalma is kiemelkedő volt. A negyedik blue chip, azaz a Magyar Telekom iránt augusztusban nem volt akkora befektetői érdeklődés, sőt az Opus Global kereskedési aktivitása meg is előzte a telefonpapírt.

A befektetési szolgáltatók versenyében a 106,9 milliárd forintos duplikált forgalmat elérő Concorde-ot ezúttal nagyon megszorongatta a 102,4 milliárd forintot összehozó Wood&Company. Az Erste pedig 59,4 milliárd forintos értékkel léphetett fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

A tíz legnagyobb forgalmat lebonyolító brókercég:

Cégnév Forgalom (mrd ft) Részesedés (%) 1. Concorde 106,9 28,1 2. Wood&Company 102,4 26,9 3. Erste Befektetési Zrt. 59,4 15,6 4. Equilor 46,3 12,2 5. OTP Bank 14,1 3,7 6. Random Capital 11,5 3,0 7. KBC Securities 10,7 2,8 8. Raiffeisen Bank 8,1 2,1 9. NHB Zrt. 4,7 1,2 10. Raiffeisen Centrobank 3,7 1,0

Az első tíz brókercég összesen 367,9 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, ami a 380,4 milliárd forintos teljes forgalom 96,7 százalékát tette ki. A havi forgalom alakulása alapján a Concorde, a Wood&Company és az Equilor piaci részesedése nagyot nőtt az egy évvel ezelőttihez képest.