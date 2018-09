Szuper ligából esik ki a Deutsche Bank

Szeptember végétől a Deutsche Bank részvénye kiesik az EuroStoxx50 indexből, mert a bank papírjai túl sokat veszítettek értékükből az elmúlt időszakban.

Az indexet vezető STOXX, a Deutsche Börse Group tőzsdei információs szolgáltatójának negyedéves felmérése alapján a Deutsche Bank részvénye szeptember végén ki fog kerülni az euróövezeti blue-chip részvényeket magában foglaló EuroStoxx50 indexből, ugyanis túl sokat veszített az árfolyamából az elmúlt hónapokban, miközben az európai részvények többsége erősödött - értesült a Handelsblatt a Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) tőzsdei elemzőjétől.

A Deutsche Bank mellett az E.ON energiaipari konszern és a francia Saint-Gobain ipari konszern is el kell hogy hagyja az indexet, helyüket pedig a spanyol Amadeus IT Group, a Kering luxuscikk forgalmazó, valamint a Linde gázipari konszern veszi át. Az ötven legnagyobb euróövezeti vállalatot listázó indexben akkor cserélődnek a tagok, amikor új vállalat kerül be a legnagyobb negyven közé.

Az indexből való kikerülés nem csak presztízsveszteséget jelent az érintett vállalat számára, de a részvénye iránti befektetői keresletet is csorbítja, mivel számos befektetési alap indexhez kötött módon építi fel portfolióját.

Az EuroStoxx50 indexet összesen 35 milliárd euró vagyont kezelő 33 befektetési alap kezeli irányadónak. A STOXX döntése alapján ezeknek az alapoknak 24 millió Deutsche Bank részvénytől kell majd megválniuk. Az index átállítása szeptember 24-én lesz.

Az LBBW számításai szerint a jelentősebb irányadó indexekből 2000 óta kikerült részvények a bejelentés és a tényleges kivezetés között átlagosan három százalékot veszítettek az árfolyamukból. Mindezt azt követően, hogy a döntéshez vezető időszakban átlagosan 5,6 százalékkal gyengültek.

A Deutsche Bank a harmadik egymást követő pénzügyi évét zárta veszteséggel, vezetőváltáson esett át, valamint rontotta befektetői besorolását a Standard & Poor's hitelminősítő intézet, júniusban pedig megbukott az amerikai pénzügyi felügyelet stressz-tesztjén. Részvénye emiatt az idén már 40 százalékot veszített árfolyamából. A pénzügyi válság előtt 2007-ben elért legmagasabb árfolyamához képest pedig már kilencven százalékot esett.