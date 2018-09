Ki nem találná, melyik ország befektetői repültek rá Dubajra

Dubaj az egyik fontos állomása az új kínai Selyemútnak, és a kínai befektetők biztosra akarnak menni jelenlétükkel, ezért ütemesen vásárolják fel a város értékes ingatlanjait.

Kína a tíz legnagyobb dubaji ingatlanbefektető között van, azok közé az országok közé tartozik, melynek üzletemberei éveken át is hajlandók pénzüket az ottani lakásokban, üzlethelységekben, vagy akár magánszigetekben parkoltatni - írja az Asia Times.

Lassan tízezernél járnak

A vonatkozó ingatlanpiaci adatok, néhány évvel korábbi állapotokról állnak rendelkezésre, de ezek alapján kijelenthető, Kína étvágya Dubajban is hatalmas.

Suhaib Shaikh, egy helyi ingatlanszakértő és értékesítő elmondta, mintegy 7 013 kínai befektető és vásárló van jelen a dubaji piacon, akik 9 640 ingatlantranzakciót bonyolítottak, 2002 és 2008 között.

Ezek összesített értéke közel 4 milliárd dollár, azaz több mint 1000 milliárd forint volt.

A tranzakciók száma és értéke az elmúlt években minden bizonnyal nőt

Jó a promóció és a járulékos előnyök

A kínaiak érdeklődésének felkeltéséhez Dubaj is hozzájárul azzal, hogy célzottan csábítja az ingatlanbefektetőket a Közel-Kelet egyik emblematikus metropoliszába.

Ez nem pusztán reklámokat és promóciót jelent, hanem például azt is, hogy azok akik dubaji ingatlant vásárolnak, akár több évre szóló tartózkodási engedélyt is kaphatnak hozzá, amelynek meghosszabbításával sokáig nem is kell foglalkozniuk.

Dubajban ezért megnövekedett a kínai jelenlét, sok befektető nem pusztán megvásárolja az ingatlanokat befektetési céllal, hanem a városba is költözik.

Nem Dubaj az egyetlen, ahol a várható gazdasági fellendülést meglovagolva, a kínai befektetők ingatlanba teszik pénzüket. Ahogy az Origo megírta, Kína már arra készül, hogy hamarosan Észak-Korea piacára is betörhet, ezért a tehetősebbek megkezdték a határközeli, illetvea phenjani ingatlanok felvásárlását.