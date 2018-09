Lakásprojektek hiúsulhatnak meg

Bár a kedvezményes lakásáfát már a bevezetésekor meghatározott ideig tervezték érvényben tartani, és a kivezetésének 2020. január 1-jei határideje is ismert volt, mégis sokkoló volt többeknek a nyári bejelentés, hogy a hosszabbítási remények ellenére az előbb említett időponttól ismét 27 százalékra emelkedik az újépítésű lakásokat terhelő áfakulcs.

Az EBI friss építésaktivitási jelentése kiemeli, hogy a bizonytalan hosszabbítás miatt a beruházók a 2019. december 31-ig történő befejezésre törekednek. Az áfa körüli bizonytalanság már a bejelentés előtt is azt vetítette előre, hogy az idő előrehaladtával fokozatosan visszaesés lesz tapasztalható az elindított lakásépítési projekteknél. Ezt a várakozást az EBI társasházi lakásépítésekre vonatkozó második negyedéves mutatójának csökkenése igazolta is, tehát már a bejelentés előtt kevesebb fejlesztő mert építkezést elindítani.

A jelenlegi helyzetben pedig az eddigi áfahosszabbítási remények elszállásával ez fokozattan igaz lehet. Sőt, a mostani bejelentéssel akár már meghirdetett projektek is törlésre kerülhetnek, főként ott, ahol a munkálatok még nem indultak meg vagy kezdeti fázisban tartanak.

A fejlesztések ugyanakkor várhatóan nem állnak le teljesen, hiszen még a válság nehéz éveiben is akadtak beruházások. Azok a fejlesztők, akik továbbra is nyereségesen tudják megvalósítani projektjeiket továbbvihetik fejlesztési terveiket.

Az EBI tanulmánya szerint a fejlesztők óvatosságát mutatja, hogy már az idei év első félévében is jóval kisebb összegben indultak el kivitelezések a lakásszektorban, mint 2017 azonos időszakában. Az év első hat hónapjában 153 milliárd forintot tett ki a társasházi lakást fejlesztők által elindított építkezések értéke, ami 2017 azonos időszakához képest 34 százalékos csökkenést jelentett.

A lakásépítések szempontjából nagyon fontos kérdés lehet, hogy a kedvezményes áfakulcsot pontosan milyen módon vezetik ki. Nagyon sok projekt várható átadási dátuma esik ugyanis 2019 második felére, amely befejezési időpont a szektort jellemző csúszásokat elnézve könnyen veszélybe kerülhet. Nem tudunk sokat arról sem, hogy esetleg a családok támogatása kapcsán lehetséges-e egy olyan megoldás, ami kompenzálná az áfakulcs emelkedése miatti jelentős áremelkedést.