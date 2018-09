Tovább szárnyalhatnak a chipgyártó részvényei?

Az elmúlt napokban a nagy brókercégek sorra emelték a Nasdaqon jegyzett AMD (Advanced Micro Devices) chipgyártó részvényének célárát. Noha a papírok jókora emelkedésen vannak túl, az elemzők továbbra is vételre ajánlják és további felfelé menetelt vetítenek előre.

Az eddigi előrejelzések zömmel 30 dollár körüli árat vetítettek előre, a Bank of America Merrill Lynch azonban most még rátett egy lapáttal: a korábbi 25-ről 35 dollárra emelte az árprognózist. Jelenleg ez a legmagasabb, a társaság részvényeire vonatkozó elemzői célár a Wall Streeten.

A brókerházak azért lettek ennyire optimisták a céggel kapcsolatban, mert hamarosan egy olyan új chipet fog bevezetni, amivel piaci előnyre tehet szert a nagy rivális Intellel és Nvidiával szemben. Noha az AMD részvényei hajmeresztő emelkedésen vannak túl, hiszen már 170 százalék feletti mértékben drágultak ebben az évben, de a tőzsdei grafikonok most azt jelzik, hogy újabb tér nyílt meg felfelé.

A szakértők a cégben rejlő további növekedési lehetőségeket igyekeznek most beárazni. A Bank of America Merrill Lynch CNBC által idézett elemzője szerint az AMD ilyen szempontból még mindig nem drága.

Az általuk megadott 35 dolláros célár a jelenlegi árszintekhez képest mintegy 20 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az AMD a fő vetélytárs Intelnél fejlettebb chipet fog bevezetni a piacra a jövő évben, ráadásul vetélytársánál hamarabb viszi majd piacra az újdonságot. Az AMD a már említett 170 százalék feletti áremelkedéssel ebben az évben eddig messze a 8,3 százalékos piaci átlag felett teljesített az 500 cég részvényeit tömörítő S&P indexben.