Nincs elég munkaerő, aki felmásszon a villanyoszlopokra?

Az E.ON-nál is egyre jobban érzik a megfelelően felkészült, szakképzett munkaerő hiányát, ám Kiss Attila, az E.ON Hungária Zrt. nyáron kinevezett elnök-vezérigazgatója azt nyilatkozta a Forbesnak, hogy ezt a kényszerhelyzetet örömmel veszi, hiszen kikényszerít olyan megoldásokat, amiken egyébként nem kezdtek volna el gondolkodni. Ilyen például a hálózatbejárás drónnal.

A drón képes arra, hogy hőkamerával fotókat készítsen a hálózatról és GPS-bélyeget tegyen rá. A képeket egy elemző szoftveren futtatják át, ami ellenőrzi, hogy van-e eltérés, ki kell-e cserélni azt a berendezést, ami így nem egy viharos időjárás alkalmával fog tönkremenni, hanem megelőzik a hibát. Az eljárásnak köszönhetően – amit öthavonta ismételnek meg – kapacitást spórol meg a társaság, és nagyobb ellátásbiztonságot is nyújt.

Az interjúban elhangzott továbbá, hogy a szakképzett munkaerő számának csökkenése nem cég- és nem is iparág-specifikus probléma. Egyre inkább szembesülnek ezzel a nehézséggel a szakképzett fizikai munkaerő keresésénél, de már a szellemi munkavállalók esetében is. Kiss Attila lassan négy éve felelős a cégcsoporton belül a tehetséggondozásért, sokat tesznek azért, hogy növeljék a munkaerő-bevonzó képességüket: duális képzési programot folytatnak hat egyetemmel, és bizony meg kell mutatniuk az érdeklődőknek, jelölteknek, hogy mit csinálnak, és milyen lehetőségek vannak náluk. Nagyon korán bekapcsolódnak a szakképzésbe, már általános iskolai diákok ismereteit is bővítik, hogy közel hozzák a szakmát és magát a céget is hozzájuk.