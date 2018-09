Komoly pénzt termelhet a világ 2030-ig, ha megvédi a bolygó klímáját

Bemutatta jelentését a Global Commission on the Economy and Climate nevű nemzetközi testület, amelynek munkájában korábbi vezető politikusok, közgazdászok, klímakutatók, meghatározó befolyással bíró üzleti vezetők vesznek részt. A szervezet átfogó tanulmánya állást foglal a klímaváltozás elleni küzdelem folytatása, illetve annak erősítése mellett.