Egyre vonzóbb befektetési helyszín Magyarország

Ingatlanfejlesztési megaprojektekkel mutatkozik be a 21. EXPO REAL Nemzetközi Ingatlan- és Beruházási Szakvásáron, Münchenben Magyarország október 8-10. között, mint a tíz legjobb befektetési célország egyike, régiós szinten pedig két kategóriában is első helyezettje a befektetési témákra szakosodott Site Selection Global Best to Invest 2018 jelentése szerint.