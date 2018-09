Itt az őrült zseni újabb észvesztő találmánya

Elon Musk kevésbé ismert vállalata - a The Boring Company - bemutatta legújabb találmányát. A cég legutóbbi dobása elég jól sikerült, hiszen a lángszórókat pillanatok alatt elkapkodták. A legújabb terméke viszont még az előzőnél is hasznavehetetlenebbnek tűnik a hétköznapi emberek számára, de erre is minden bizonnyal hamar lecsapnak Elon Musk követői.