Visszavonulhat a 40 milliárd dollárt érő tanárember

A South China Morning Post szerint Jack Ma, az Alibaba vezére és egyben Ázsia leggazdagabb embere hamarosan bejelentheti visszavonulását. A lap értesülései szerint Ma már jövő héten átadhatja a stafétabotot utódjának.

A Morning Post interjút készített Jack Mával, aki elmondta, hogy már egy évtizede megkezdték a felkészülést arra az időszakra, amikor már nem ő fogja irányítani az Alibabát. Utalt arra is, hogy részletes tervet dolgoztak ki, amely segít a vállalatnak új vezetőket kiképezni és megtalálni a lehetséges utódot.

A New York Times még előző héten arról számolt be, hogy Jack Ma hamarosan be is jelenti a visszavonulását, az amerikai lap szerint pedig az ázsiai e-kereskedelmi vállalat első embere inkább jótékonykodással szeretne foglalkozni, és ezért köszönne el az üzleti világtól.

Erre a hírre hamar reagált az Alibaba is, a vállalat szóvivője elmondta, hogy a Times által közölt cikk nem helytálló, hiszen Ma továbbra is a cég élén marad. Ugyan valóban készültek tervek arra az esetre, ha ő már nem lesz a cégvezető, de az Alibaba biztosít mindenkit afelől, hogy ez a folyamat hosszú évekig fog tartani, Ma pedig végig felügyelni fogja a vállalatot.

Jack Ma 53 éves, és még 1999-ben alapította az Alibabát, amely jelenleg 420 milliárd dollárt ér, és Ázsia legnagyobb e-kereskedelmi vállalataként tartják számon.

Az Alibaba megváltoztatta a kontinens vásárlási szokásait, szolgáltatásaikat pedig százmilliók használják. Ma tulajdonrésze az e-kereskedelmi óriásban 6,4 százalék, így vagyona eléri a 40 milliárd dollárt.

A New York Times szerint a vállalat irányítását David Zhang veheti át, aki 2013 óta az Alibaba vezérigazgatója. Ma több szempontból is úttörőnek számít a kínai üzleti életben, de annak ellenére, hogy milliárdos ugyanannyira fontosnak tartja a jótékonykodást is. A Jack Ma alapítvány például vidéken élő kínai gyermekek számára biztosít megfelelő oktatást.