Három-négy évvel ezelőtti fénykorában a One Euro Market jóval több mint 30 boltot számlált, most a bedőlés felé araszol az egyeurós bolthálózat.

Bezárt és félig üres boltok, milliárdot közelítő tőkekivonás, százmillió forintot meghaladó adótartozás a korábbi nagykereskedő cégnél - finoman szólva sincs jó helyzetben az egyik, még most is a legjelentősebbek közé tartozó egyeurós bolthálózat, a One Euro Market nevet használó lánc – írja a napi.hu.

Három-négy évvel ezelőtti fénykorában a One Euro Market jóval több mint 30 boltot számlált. Idén augusztus második felében a lánc honlapja 32 működő üzletet sorolt fel, de a VII. kerületi Damjanich utcában lévő már akkor is zárva volt, már ki is került rá a helyén megnyíló üzlet felirata. Azóta szintén bezárt a Teréz körúton lévő egység, és vélhetően erre a sorsra jutott a gyulai, a kiskőrösi, valamint az egyik szegedi üzlet is.

A cégjegyzékben szereplő telephelyadatok és az üzletek címei alapján bolt üzemeltetésével 10 vállalkozás foglalkozik. Ezek első körben három tulajdonos alá rendeződnek, amelyek mindegyike offshore-adóparadicsomban bejegyzett vállalkozás: egy Panamában, kettő pedig a Csendes-óceán nyugati részén lévő Marshall-szigeteken. Erről lehet, nem tudott Fodor Zsóka, a Barátok közt tele-regény éppen visszatérni készülő Magdi anyus karakterét megformáló színésznő, aki éveken keresztül volt a lánc reklámarca.

A One Euro-Market Kft. forgalma 2015-ben érte el a csúcsot, 9 milliárd feletti árbevétellel, de még a következő évben is 7,7 milliárdos árbevételt ért el, ami tavaly 18 millióra zuhant. Az utolsó érdemi évben, 2016-ban az eredmény a korábban megszokott néhány tízmilliós plusz helyett 507 milliós veszteség lett. A ma már ZKKTS nevű cégnek szintén offshore, a brit Virgin-szigetekre bejegyzett tulajdonosa van.