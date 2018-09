Recsegnek-ropognak a feltörekvő piaci tőzsdék

A kereskedelmi háború kiterjedésével kapcsolatos aggodalmak mellett a feltörekvő devizapiacokon végigsöprő válsághullám határozta meg a nemzetközi hangulatot, amely ennek megfelelően igencsak borús volt a múlt héten. Ennek ellenére a hazai részvénypiac teljesítményét tükröző BUX index csupán minimális, 0,12 százalékos csökkenést mutatott, ami az egyes részvények igen eltérő teljesítményének volt köszönhető.

A hét első két napján még lefelé tartott a hazai index, azonban a szerda reggeli mélypont után megtáltosodott, felülteljesítve a nemzetközi piacokat. A felülteljesítés persze már régóta ráfért az igen alacsony értékeltségű hazai részvénypiacra.

Kitört a Mol

Az OTP visszaeséssel kezdte a hetet, majd a 10130 forintos árfolyamot kétszer is megtesztelve újra felfelé fordult, majd pénteken egészen 10470 forintig jutott el a bankpapír. Egy hét alatt így minimális, 0,3 százalékos veszteséget szenvedett el. A Mol a héten határozott kitörést mutatott, egyszerre törte át felfelé a 200 napos mozgóátlagot, valamint az év eleje óta tartó csökkenő trendvonalat. Ezt két céláremelés is támogatta, már csak a lélektani 3000 forintos szinten kellene átjutnia, hogy folytatódhasson a rali. Összességében a Mol 3,14 százalékkal került feljebb a múlt héten. A Richter ezzel szemben lefelé korrigált a múlt hét előtt elért 5565 lokális csúcsról. A hét második felében már az 5225-5300 forint közötti sávban kereskedtek a gyógyszergyártó részvényeivel, ezzel a múlt héten összességében 4,9 százalékkal süllyedt a Richter.

A Magyar Telekom lényegében ott folytatta, ahol az előző hetet abbahagyta, a kereskedés a 310-316 forint közötti sávban zajlott egy hét alatt pedig 0,6 százalékot estek a távközlési vállalat részvényei.

Nem hagyta magát a forint

A feltörekvő devizapiacokon a hét elején folytatódott a válsághangulat, amit kedden tovább fokozott, hogy a dél-afrikai gazdaság a második egymást követő negyedéves visszaeséssel technikai recesszióba került. A hét közepétől enyhült a nyomás a feltörekvő piacokon, több, az elmúlt hetekben meredeken zuhanó sérülékeny deviza is éles fordulatot mutatott.

Ezen folyamatokat követve a forint szerdáig 329-ig gyengült az euróval szemben, így igen közel került a nyáron beállított történelmi mélypontjához. A feltörekvő devizák fordulata a forintot is megfordította, így több hullámban 325 alá erősödött vissza a közös devizával szemben, ami közel 0,6 százalékos erősödésnek felel meg egy hét alatt. A forintot az is támogathatta, hogy az előzetesen közölt 4,6 százaléknál is gyorsabban, 4,8 százalékkal bővült a hazai gazdaság a második negyedévben.

A dollárral szemben kisebb mértékben értékelődött fel a hazai fizetőeszköz, mivel közben az euró mintegy 0,4 százalékot veszített a zöldhasú ellenében. A forint enyhén felülteljesítő volt a régióban, míg a sérülékenyebb devizákhoz képest messze jobban teljesített.

Mindenhol estek a tőzsdék

A kereskedelmi háború árnyékában és a recsegő-ropogó feltörekvő piacok miatti aggodalmak hatására a nemzetközi tőzsdék fél éve a legrosszabb hetet tudták maguk mögött. A befektetők aggódva várták, hogy mikor jelenti be Donald Trump amerikai elnök az újabb, 200 milliárd dollárnyi kínai termékre a védővámokat.

Közben a feltörekvő piacokon végigsöprő válsághullám esetleges továbbterjedése, illetve annak világgazdasági növekedésre gyakorolt hatása is kockázatkerülésre készteti a befektetőket.

Szinte megállás nélkül zuhant az exportnak igencsak kitett német DAX index, így egy hét alatt 3,3 százalékot veszített értékéből, öt hónapos mélypontra kerülve. Az európai börzék többsége szintén 2-3 százalékos veszteséggel zárta a múlt hetet, a kivétel a milánói tőzsde volt, amely annak köszönhetően emelkedett, hogy az új olasz kormány igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy nem tervezik a költségvetési hiány túllépését.

Az amerikai tőzsdék szokás szerint felülteljesítettek. A Dow Jones csupán minimálisan, 0,2 százalékkal csökkent, az S&P 500 1,03 százalékkal került lejjebb, ugyanakkor az eddig legjobban teljesítő tőzsdeindex, a Nasdaq 2,55 százalékot esett, részben egyes chipgyártók gyenge eladásai, részben pedig a közösségi médiaüzemeltetők részvényeinek zuhanása miatt, mivel a befektetők aggódnak, hogy szigorodni fog a szabályozás.

Az év eddigi teljesítményeit nézve különösen kontrasztos, hogy az amerikai tőzsdék masszív emelkedésével szemben a feltörekvő piacok mélyrepülése áll, amelyek az év elejei lokális csúcshoz képesti közel húsz százalékos zuhanással a múlt héten közel kerültek az úgynevezett medvepiachoz, az árazások pedig évtizedes mélypontra kerültek, azaz kifejezetten olcsóvá váltak a feltörekvő részvénypiacok. A feltörekvő piaci tőkekivonás, valamint a pénzügyi fertőzéstől való félelem közepette azonban jelenleg nem számítanak a fundamentumok.