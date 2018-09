Csokit és kekszet spájzol az édességgyártó a brexit miatt

Egyre több szektor egyre több nagyvállalata fejezi ki aggodalmát amiatt, hogy a vészesen közeledő határidő ellenére a britek és az Európai Unió között még mindig nincs, vagy nem teljes körű a megállapodás a kilépés utáni időszakra vonatkozóan az adott gazdasági területen. Most egy édességgyártó óriásvállalat jelezte ugyanezt.

Az Independent arról ír, hogy a Mondelez International már a készletek felhalmozásánál tart azért, hogy vásárlóit a kilépés után is ki tudja szolgálni termékeivel.

Közeleg a télies tavasz

Folyamatos és egyre növekvő bizonytalanságot eredményez az, hogy a brit vállalatok és az EU között még mindig számos megállapodás hiányzik azzal kapcsolatban, március 29-e, a brit kiválás utáni első naptól kezdődően, hogyan kereskedhetnek egymással a kontinens és a szigetország cégei. Egész iparágakat érint a helyzet, így például az élelmiszeripari és italgyártó vállalatokat is.

Most a Mondelez International felső vezetői adtak hangot aggályaiknak. A céghez tartozik a szigetországban nagyon kedvelt termékeket összefogó Cadbury márka, de a magyar vásárlók között talán jobban ismertebbek az óriáscég olyan brandjei, mint az Oreo, Milka, Toblerone vagy éppen a Tuc.

A vállalatnál most azt mondják, bíznak abban, hogy létrejön olyan megállapodás, aminek mentén egyszerű és átlátható szabadkereskedelmet folytathatnak az uniós partnerekkel a kilépés után is, az EU közös piacában való tagság, az áruk, szolgáltatások és a személyek viszonylag szabad mozgása alapján.

Ugyanakkor készülnek a „kemény brexitre”, vagyis arra, ha az Unióval való kereskedelem a WTO (Kereskedelmi Világszervezet) irányelvei mentén valósulna meg, a személyek szabad áramlásának jelenős korlátozásával és különmegállapodások nélkül.

Hangyaüzemmód

A vállalat elnöke, Hugh Weber, úgy fogalmazott, bár bíznak a „puha” brexitben, de a „keményre” készülnek. Ennek érdekében mind a késztermékekből, mind az azok gyártáshoz szolgáló összetevőkből, megkezdték a tartalékok felhalmozását.

A cégvezető elmondta, az Egyesült Királyság készletei nem elegendők gyártásuk számára, így

az alapanyagok egy részét biztosan a britek nélküli EU-ból kell majd vásárolni.

Weber hozzátette, hogy most ugyan a már gyártott termékek tartalékát is növelik, ám figyelembe kell venniük azok eltarthatóságát is, így a végtelenségig nem halmozhatják fel csokoládéikból, kekszeikből és más termékeikből készleteiket.

A Közgazdasági és Üzleti Kutatóközpont (CEBR) friss jelentése szerint, a nyersanyagok és az alapanyagok felhalmozása a kemény brexit miatt aggódó brit cégek részéről, rövid távon akár önmagában is 0,5 százalékkal növelheti a GDP-t.

Ezt a rövid felfutási időszakot azonban – teszik hozzá az elemzők – egészen biztosan recessziós időszak követi, méghozzá közvetlenül a brexit folyamatának befejezése után. Az akkor leapadó készleteknek ugyanis érzékelhető hatása lesz a termelékenységben is.