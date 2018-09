Ismerje meg Ázsia leggazdagabb emberének utódját

Sajtóinformációk szerint Jack Ma az Alibaba alapítója jövőre visszavonul, örökségét pedig a jelenlegi vezérigazgató Daniel Csang veszi át, akiről az emberek többsége még nem is hallott. Csang alig egy év múlva Ázsia legnagyobb, 420 milliárd dollárt érő e-kereskedelmi vállalatának az élére áll, ezért most bemutatjuk, hogy ki is ő.

Jack Ma pályafutását tanáremberként kezdte, mára pedig Ázsia leggazdagabb embere 40 milliárd dolláros vagyonával. Néhány napja röppentek fel az első hírek, amelyek arról szóltak, hogy Ma jövőre visszavonulhat, mert kizárólag jótékonykodással szeretne foglalkozni. Állítólag Ma már több éve kidolgozott egy tervet, amely segít majd a vállalatnak az átállásban, de a folyamatot ő is felügyelni fogja.

Daniel Csang az Alibaba jelenlegi vezérigazgatója már tíz éve dolgozik a társaságnál, és Ma őt találta méltó utódjának. Csang jövőre veheti át Ázsia legnagyobb e-kereskedelmi cégének irányítását.

Csang karrierjének jelentős részét az Alibabánál töltötte, majd 2015-ben kinevezték vezérigazgatónak. Munkatársai úgy írták le, mint a Singles Day egyik kitalálóját. A szinglik napja ma már a világ legnagyobb egynapos online kereskedelmi napja. A november 11-i Singles Day tavaly több eladást generált, mint a Black Friday és a Cyber Monday együttesen.

Az előző évben 25 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le a vállalat ezen a napon.

Csang kinevezése egy másfajta vezetői stílust is jelent, de az is fontos, hogy sikerült cégen belül megoldani Ma helyettesítését. Ma vicces személyiségével többször is felhívta magára a figyelmet. Gyakran énekelt a céges rendezvényeken, sőt még saját kung-fu rövidfilmet is forgatott, amelynek természetesen ő játszotta a főszerepét.

Csang azonban sokkal visszafogottabb személyiség, mint elődje. Duncan Clark, az Alibaba: The House That Jack Ma Built című könyv szerzője szerint míg Jack Ma Superman, addig Csang inkább Clark Kentre hasonlít. Csang egy interjúban elmondta, hogy míg Ma hihetetlenül kreatív, addig ő inkább két lábbal a földön áll.

Az Alibaba 46 éves vezérigazgatója a Shenda Interactive Entertainmenttől érkezett a vállalathoz, amely online játékok fejlesztésével foglalkozik és a tőzsdén is jegyzik. A váltásról Jack Ma győzte meg, egy magánbeszélgetés során, állítólag alig egy óra alatt. Egy tavalyi interjúban elmondta, hogy ő maga is az e-kereskedelembe látta a jövőt, mely sokkal relevánsabb az emberek hétköznapjaiban, mint az online játékok.

Jack Ma is megszólalt az Alibaba közleményében:

Daniel 11 éve dolgozik az Alibaba Csoportnál. Mióta átvette tőlem a vezérigazgatói feladatkört, többször is bizonyságot adott kiemelkedő tehetségéről, rendkívül jó üzleti érzékéről és kiváló vezetői képességeiről. Irányításával az Alibaba már 13 éve töretlenül és fenntarthatóan növekszik. Daniel analitikus látásmódja egyedülálló, küldetésünket és víziónkat teljes mértékben a magáévá tette, tudatosan és elkötelezetten vállalja a felelősséget, merész újításokkal áll elő és nem hátrál meg kreatív üzleti modellek kipróbálása elől.

Nem véletlen, hogy a kínai üzleti sajtó képviselői 2018-ban a legjobb vezérigazgatónak ítélték.

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető, hogy ő és csapata elnyerte mind ügyfeleink, mind alkalmazottaink és részvényeseink bizalmát és támogatását.

Ami pedig engem illet, jó néhány álmom van még, amelyet szeretnék valóra váltani. Akik ismernek engem, tudják, hogy nem szeretem a semmittevést. Terveim szerint továbbra is folytatom munkámat az Alibaba Partnership alapító tagjaként, hozzájárulva a vezetői testület feladatainak elvégzéséhez. Szeretnék visszatérni ugyanakkor az oktatás területére is, hiszen egy tanár munkáját annyi áldás kíséri, és én mindig is szenvedélyesen szerettem a hivatásomat - tette hozzá Jack Ma.