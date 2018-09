Nagy dobásra készül a Budapest Bank

Új bankkártyákat kiszolgáló informatikai rendszert vezet be a Budapest Bank. Nem csak egy egyszerű rendszercseréről van azonban szó: a bank a legmodernebb technológiát készül bevezetni, amiből az ügyfelek számára is számos előny származik, többek között a platform által biztosított korszerű digitális szolgáltatások révén.

A hazai piacon kártyakibocsátásban élen járó Budapest Banknál évtizedek óta komolyan veszik az innovációt: már 1993-ban önálló bankkártya üzletággal és önálló bankjegy-automata (ATM) hálózattal jelent meg, ami akkoriban igen jelentős újításnak számított. Olyan egyedi termékek jelentek meg a banknál, mint a Befektetési Kártya (1995), amellyel gyakorlatilag egy speciális, magas kamatozású befektetési terméket érhettek el az ügyfelek már a kilencvenes években. Szintén ők indították el először a bankkártyás tranzakciókról értesítő SMS szolgáltatást is (1998). Utóbbival annyira megelőzték a korukat, hogy hazai bankárainknak még a bankkártya innováció fellegvárának számító Egyesült Államokban is részletes magyarázattal kellett szolgálniuk amerikai kollégáik felé, hogy mire is jó a bankkártyás tranzakciókról értesítő SMS szolgáltatás.

Azóta is haladnak a korral: legújabb fejlesztésük a 2018. június elején indult Budapest Bank Mobilfizetés, mellyel már mobilszolgáltatótól függetlenül, az érintős bankkártya helyett az NFC képes androidos mobiltelefonjukkal fizethetnek az ügyfelek az összes olyan bankkártya terminálon itthon és külföldön, mely alkalmas az érintéses fizetésre.

A pénzügyi szolgáltatások szempontjából nagyon izgalmas korban élünk. A napi pénzügyek, köztük a bankkártya szolgáltatások soha korábban nem tapasztalt, felgyorsult fejlődési korszakát élik, melyeknek csak egy kis szeletét képezik a gyakran előtérben lévő mobiltelefonos pénzügyi szolgáltatások. Hiszen érvénybe lépett az ún. PSD2 irányelv, amely alapján a bankok kötelesek lesznek beengedni a harmadik feles (ún. fintech) szolgáltatókat a banki rendszereikbe, akik így beékelődnek majd az ügyfelek és a bankok közé, fokozva ezzel a versenyt, egyben növelve az ügyfélélményt is. De lesznek más változások is, melyek érintik a bankkártya üzletágat, ilyen például az erős ügyfélhitelesítés, mely a banki fizetések biztonságát erősíti, vagy a 2019. július elsején induló azonnali átutalási rendszer, mely a bankkártya versenytársa is lehet. Ennek tükrében is érdekes hír, hogy a Budapest Bank lecseréli teljes bankkártya menedzsment rendszerét.

Az előzményekhez tartozik, hogy miután 2015 közepén a korábbi tulajdonos GE-től magyar állami tulajdonba került a hitelintézet, többek közt az informatikai rendszereket is függetleníteni kellett a korábbi tulajdonostól. Több informatikai projekt is elindult, közülük azonban csak egy, a bankkártyákat érintő rendszer kapcsolódik az ügyfelekhez, mely egyébként a legnagyobb az összes projekt közül. A bankkártya rendszer a bank egyik fő IT rendszere, az új rendszer bevezetésének költségvetése milliárdos nagyságrendű, és az idén ősszel lezáruló projektet több mint 3 éves előkészítés előzte meg.

A kártyarendszerek Rolls-Royce-át választotta a Budapest Bank

A bank az elektronikus fizetések menedzselésére szakosodott SIA csoportot választotta új bankkártya-menedzsment rendszere bevezetésére és üzemeltetésére, amely a legmodernebb technológiát nyújtja majd a pénzintézetnek. A hitelintézet összességében több mint 650 ezer bankkártyát migrál majd át az új rendszerbe. A SIA Európában piacvezető a pénzügyi Intézmények, központi bankok, nagyvállalatok és a közigazgatási intézmények számára nyújtott kártya, elektronikus fizetések, hálózati szolgáltatások és tőkepiaci szolgáltatások tekintetében. A SIA Magyarországon is rendelkezik leányvállalattal SIA Central Europe Zrt. néven.

Jelentős hitelkártya kibocsátó a Budapest Bank A Budapest Bank hitelkártya kibocsátásban a legutóbbi Magyar Nemzeti Bank-i (MNB) jelentés szerint 15 százalékos piacrésszel rendelkezik. A bank hitelkártya stratégiája jórészt partneri együttműködésekre épül, melyben fő partnerei a Tesco, a Media Markt, továbbá az Aegon és a Telenor. A Budapest Bank hitelkártya kibocsátásban a legutóbbi Magyar Nemzeti Bank-i (MNB) jelentés szerint 15 százalékos piacrésszel rendelkezik. A bank hitelkártya stratégiája jórészt partneri együttműködésekre épül, melyben fő partnerei a Tesco, a Media Markt, továbbá az Aegon és a Telenor.

A Budapest Bank Európa legnagyobb kártyaszolgáltatója, a SIA legmodernebb, CAMPS nevű rendszerét választotta,

mely a kártyarendszerek Rolls-Royce-ának tekinthető. Ez támogatja majd a bank legfőbb céljait a bankkártya szolgáltatásban, így a versenyképesség fenntartását és – hitelkártya kibocsátóként – vezető szerepének megőrzését. Ezen a rendszeren keresztül a Budapest Bank – és vele az ügyfelei – mindig hozzáférnek majd az aktuálisan legmodernebb technológiákhoz, innovációkhoz, üzleti megoldásokhoz. Hatékonyabb lesz a kártyarendszer üzemeltetése: gyorsabb adatfeldolgozás zajlik majd alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett.

Az új rendszerre történő átállás a következő hónap, azaz 2018. október végén lesz, a legfontosabb változásokról pedig természetesen az ügyfelek közvetlen értesítést kapnak.

Az ügyfelek a rendszerbevezetés nyertesei

A bank szakértőinek elmondása szerint olyan technológiát választottak, amely által rugalmasabban követik majd a digitális fejlődést, ami támogatja az innovációt és az új kártya konstrukciók, hűségprogramok megjelenését.

Mint Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági üzletágvezetője az Origónak elmondta, az új kártyarendszer egy olyan versenyképes megoldás, amely bevezetését követően a Budapest Bank felgyorsítja digitális fejlesztéseit, és hamarosan piacra lép olyan új folyamatokkal, mint a teljesen online számlanyitás és hitelfelvétel, valamint az elkövetkezendő egy évben bevezethetővé válik a befizetős ATM is.