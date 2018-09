A jövő héten startol a Tesco új bolthálózata

A The Guardian híradásából kiderül, most már biztosra vehető, hogy a Tesco jövő héten megnyitja új kiskereskedelmi láncának üzleteit.

A Lidlnek és az Aldinak dob ezzel kesztyűt a brit lánc, mely a kiskereskedelemi piac egyik legnagyobb szereplője az Egyesült Királyságban - tart ugyanakkor a nagyon erőteljes terjeszkedést végző német diszkontláncoktól, a Lidltől és az Alditól.

Az alapító után

A laphoz eljutott információk szerint, az új lánc első egységét Cambridgeshire megyében, Chatteris településén nyitják meg, méghozzá jövő héten szerdán.

Igen valószínű, hogy a Tesco saját márkás üzletlánca

Jack's néven fog futni, a brit vállalat alapítója, Jack Cohen után.

A nyitás valószínűségét erősíti, hogy a vállalat a nyáron erőteljes toborzókampányba kezdett a városkában, "új formátumú üzletbe" keresve dolgozókat, valamint az is, hogy nagy volt a mozgolódás egy, 2014 óta üresen álló nagy üzlethelység környékén.

Szigorúan külön név alatt

Az értesülések szerint, a Tesco akár 60 boltot is indíthat az új márkanév alatt. Valószínűleg jelenlegi Tesco-üzleteket is újítanak meg Jack's néven, illetve arra alkalmas ingatlanokat is keresnek a terjeszkedéshez.

Az ugyanakkor biztos: a Tesco egyúttal a befektetőket is meg kell hogy győzze a koncepcióról. Ennek érdekében teljes egészében külön kezelik a hagyományos lánc ügyeit a vállalatnál a most induló új boltokétól.

Az is kiszivárgott - egyelőre részletek nélkül -, hogy más áru- és szolgáltatáskínálatra számíthatnak a vásárlók, mint amit a hagyományos Tesco-boltokban megismertek.

A Tesco egyébként nem tagadta, hogy több tanácsadó cég bevonása mellett, szerződtette az Aldi egyik korábbi vezetőjét is arra, hogy segítsen az új üzletkoncepció kidolgozásában. Az Origo korábban megírta, hogy a brit cég elsősorban a német diszkontok térnyerése ellen vetné be a Jack's üzleteket.

Arról nincs információ, a vállalat tervezi-e más országokban is bevezetni az új formátumot.