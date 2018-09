A világ fele külföldről is rendel a neten

A PayPal és az IPSOS 31 országban készült fogyasztói felmérése szerint a világ internetes vásárlóinak már 55 százaléka vásárol külföldi webshopokban, ahonnan leggyakrabban ruhát, cipőt, háztartási elektronikai cikkeket, játékokat és hobbi termékeket rendelnek. A globális fogyasztók fele azért vásárol külföldön, mert az adott termék nem kapható a saját országában, egyharmaduk pedig érdekes helyi terméket keres más országok webáruházaiban.

A nemzetközi vásárlások legnépszerűbb termékkategóriái továbbra is a ruházat, lábbelik és kiegészítők (68 százalék), ezt követik a fogyasztói elektronikai cikkek, a számítógépek, tabletek, mobileszközök és perifériák (53 százalék), valamint a játékok és a hobbitermékek (53 százalék). A magyar kereskedők számára legfontosabb piacok az USA, Németország, az Egyesült Királyság, Kanada és Kína.

A határon túli vásárlások számának globális növekedésével párhuzamosan a mobilkészülékekről történő vásárlás aránya is világszerte nő. A felmérésben részt vevő országokban átlagosan az összes fizetési forgalom 30 százalékát teszik ki a mobileszközökről történő vásárlások, de a legnépesebb országokban már akár meg is haladják az asztali eszközök használatát (Kínában 53, Indiában 48, az USA-ban 45 százalék). Magyarországon ez az arány 27 százalék. Ezzel együtt a legtöbb fogyasztó továbbra is asztali számítógépeken vagy laptopokon vásárol, Oroszországban például 65 , Magyarországon 70 százalék részesíti előnyben ezeket a készülékeket.

A külföldön vásárló globális fogyasztók számára a legfontosabb, hogy a vásárlás során rendelkezésre álljon a biztonságos fizetés lehetősége (44 százalék). A külföldiek általában nem tudják ellenőrizni, hogy az adott webshop megbízható-e, ezért nem tehetnek mást, mint bíznak benne, hogy a fizetési szolgáltató megtéríti a költségeiket, ha valami nem a tervek szerint alakul. Ezért fontos, hogy egy, a külföldi ügyfelek által is ismert fizetési mód is elérhető legyen a webshopban.

A biztonságos fizetési alternatíva elérhetővé tétele nélkülözhetetlen a vevők bizalmának elnyerésére, ugyanakkor a fizetéssel kapcsolatban további igények is felmerülnek. Négy online fogyasztóból három a saját valutájában történő fizetést részesíti előnyben. A helyi valutanem hiánya tehát akadálya lehet a vásárlásának, ezért érdemes olyan fizetési platformot választani, ahol a fogyasztók és a kereskedők a saját pénznemükben küldhetnek és fogadhatnak kifizetéseket.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság fogyasztói egyértelműen előnyben részesítik a anyanyelvükön is elérhető webshopokban történő vásárlást, illetve az összes megkérdezett piacon az online vásárlók 57 százaléka válaszolta, hogy nem szívesen vásárol olyan külföldi weboldalon, amely nem elérhető a saját nyelvén.

A felmérésben szereplő piacokon a fogyasztók 72 százaléka a kedvezőbb árak miatt vásárol a határon túlról. Azoknak a kereskedőknek tehát jobbak az esélyei a globális piacon történő érvényesülésre, akik versenyképes árakat, illetve időről időre számottevő kedvezményt tudnak biztosítani vásárlóik számára. A felmérés alapján a vásárlók negyede számára visszatartó erő lehet a magas szállítási költség, illetve 24 százalékukat megakadályozhatja a vásárlásban az attól való félelem, hogy a kapcsolódó vámok, díjak vagy adók miatt nem kalkulált extraköltségeket kell majd fizetnie a kézbesítés során. A magyarországi online kereskedők egyik legfontosabb vásárlóközönségének tekinthető német fogyasztók 26 százaléka válaszolta, hogy a költségek részletes feltüntetése fontos a számára.