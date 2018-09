Az új uniós szabályozás a világ legunalmasabb helyévé teszi az internetet

Az Európai Unió ma megszavazta a szerzői jogi irányelv módosítását. A legnagyobb vita az új törvény 11. és 13. cikkelye miatt volt. Brüsszel ezzel kötelezi az olyan oldalakat, mint a Facebook, a Reddit, az Instagram és a Twitter, hogy egy algoritmus segítségével még feltöltés előtt kiszűrjék a jogvédett képeket, videókat és hanganyagokat. Ezzel nemcsak a vicces mémek tűnnének el, de több népszerű Facebook-csoport is lehúzhatja a rólót, valamint az internetezés élménye is jelentősen romlani fog, ráadásul az online újságok cikkeit sem oszthatja már meg bárki.

A Facebook meglehetősen unalmas lenne, ha eltűnnének a felhasználók által megosztott videók, mémek és cikkek, valamint megszűnnének a gyakran több milliós követőbázissal rendelkező humoroldalak. Pedig a Brüsszelben most elfogadott új törvény éppen ezt fogja elérni. A jogszabály kötelezi az olyan vállalatokat, mint a Facebook, a Reddit, az Instagram és a Twitter, hogy algoritmus segítségével még publikálás előtt ellenőrizzék a felhasználók által feltölteni kívánt tartalmat. Az algoritmus a képet, hanganyagot vagy videót lefuttatja majd egy szerzői jog által védett multimédiás adatbázisban.

Ha a publikálni kívánt tartalom benne van az adatbázisban, nem engedélyezi a feltöltést.

A Youtube már egy ideje használja a megoldást több kevesebb sikerrel. Az algoritmus továbbra is gyakran engedélyezi a szerzői jog által védett tartalmak feltöltését, máskor pedig egy teljesen jogtiszta tartalmat tilt le. Az új tövény azonban nemcsak a multimédiás tartalmakra vonatkozik, hanem az írásos anyagokra is, mint a cikkek, tanulmányok és a különböző kutatási eredmények.

A kritikusok szerint a szerzői jogi irányelv módosítása az internet elsivatagosodását eredményezi majd.

Az internet ellaposodása mellett le fog lassulni a tartalmak közzététele is, hiszen egy algoritmusnak minden egyes tartalmat ellenőriznie kell, ez pedig egy hosszabb videó esetében a megszokottnál jóval több időt vesz igénybe.

Az új szabályozás 11. cikkelye kitér arra is, hogy a Facebooknak és a Twitternek külön fizetnie kell a kiadónak, ha megosztja valamelyik cikkét. Még pontosan nem lehet tudni, hogy a korlátozás milyen mértékű lesz, hiszen lehetséges, hogy úgynevezett előnézetben továbbra is engedélyeznék a megosztást. Ez nemcsak az újságok által készített anyagokra vonatkozik, hanem a zenékre, de akár a filmelőzetesekre is.

A szerzői jogi irányelv módosítása egy újabb próbálkozás az Európai Unió részéről, hogy megzabolázzák az amerikai tech vállalatokat. Az elmúlt években komoly büntetést kapott a Google, az Apple-t pedig 14,5 milliárd dollárnyi adó befizetésére kötelezték, mert a cég éveken át kapott óriási adókedvezményeket Írországban. Németországban egy évvel korábban új törvényt fogadtak el, amelynek értelmében a közösségi oldalaknak 24 órájuk van eltávolítani a gyűlöletbeszédet tartalmazó posztokat.

Cory Doctorow, az Electronic Frontier Foundation tanácsadója arra hívja fel a figyelmet, hogy többen visszaélhetnek a szerzői jogokkal. Példaként elmondja, hogy valaki feltöltheti a Medium nevű oldalra (hírportál, ahol bárki megoszthatja cikkeit) az amerikai alkotmányt és azt állíthatja, hogy ez a saját szerzői joga által védett írása. Amennyiben a Medium rendelkezne az algoritmussal, amelyet az EU új törvénye kötelezővé tenne, a Medium oldala blokkolna minden olyan tartalmat, amely az amerikai alkotmányt idézi. Ez persze idővel bizonyos szintig kiküszöbölhető.

Mindemellett a legtöbb európai startupnak és feltörekvő internetes vállalatnak túl drága lesz egy ilyen algoritmus elkészítése és működtetése. Ők nyílt levelet írtak az uniónak, amelyhez csatlakozott Tim Berners, a világháló feltalálja, valamint Jimmy Wales a Wikipedia alapítója is. Szerintük a rendszer bevezetése óriási teher lesz a kisvállalatoknak.

Vannak azonban olyanok is, akik örültek az unió új szabályozásának. Négy nagy európai kiadó közös sajtóközleményt adott ki, amelyben kijelentették, hogy az unió hatalmas lépést tett a szabad és ingyenes sajtó, a professzionális újságírás és a demokrácia jövőjének megőrzése érdekében.

A törvény a felhasználókat nem fogja büntetni, az olyan platformokat, amelyek nem tartják be az előírásokat viszont igen. A szabályozás csak az unióban lesz érvényes, viszont annak minden tagjára vonatkozik, bár országonként minimálisan változhatnak az előírások.

Mi történik azonban akkor, ha valaki egy szerzői jog által védett műnek csak kis részleteit használja fel, például egy videós filmkritika esetében, vagy egy videós reagálás? Az algoritmus minden bizonnyal blokkolni fogja a tartalom publikálását, hiszen úgy fogja érzékelni, hogy a digitális anyagban szerzői jog által védett tartalom jelenik meg.

Ez olyan kreatív digitális tartalomkészítőket érinthet, akiket több millióan követnek a Facebookon.

A gyakorlatban ez úgy nézne ki, hogy a felhasználó megpróbálja megosztani például Eminem legújabb videóklippjét a Facebookon. A rendszer ellenőrzi a megosztás előtt, hogy a Facebook rendelkezik-e a szerzői jogokkal, amennyiben igen, a felhasználó publikálhatja a zenét, ha pedig nem akkor az algoritmus blokkolja a tartalmat. A népszerű mémek esetében hasonlóan fognak eljárni. Annak ellenére, hogy a mémek feliratait nem védi szerzői jog, a képet amelyre a szöveget írják már legtöbb esetben igen.

Akkor mégis kinek kedvez ez a megoldás?

A zenekiadók, filmstúdiók és az újságok is nagyobb bevételhez juthatnak azáltal, hogy saját anyagaikat már nem oszthatja meg bárki a különböző közösségi oldalakon, hanem a platformoknak jogdíjat kell fizetni ezért. A legnagyobb vesztesek pedig maguk a hétköznapi felhasználók, a mémekre épülő Facebook csoportok, a rajongói oldalak és a kreatív tartalmakat előállító videósok.