Ledobták az őszi hitelbombát

Nem panaszkodhatnak azok, akik az ősszel hirtelen megemelkedő kiadásokat személyi kölcsön segítségével szeretnék fedezni. Egyre több pénzintézet áll elő időszakos kölcsönakciókkal, nagy a harc a legjobb ügyfelekért. A szakértők szerint karácsonyig további akciókra és kedvezményekre számíthatunk, ha kiadásainkat személyi kölcsönből fedeznénk, így most igazán fontos, hogy tényleg a legkedvezőbbet kutassuk fel.

Meglovagolják a pénzintézetek a nyár végén emelkedő hitelfelvételi kedvet – derül ki a Bank360 személyi kölcsön-összeállításából. Nem is csoda: a legutóbbi jegybanki statisztikák alapján a lakosság hitelétvágya egyre csak növekszik, ami az újonnan kihelyezett személyi kölcsönök mennyiségén is látszik. Az év első felében rekordösszegben, több mint 214 milliárd forint értékben kötött a lakosság új személyi kölcsönszerződést, és számíthatunk a további bővülésre is.A felfokozott hitelfelvételi hangulatot csak tetézi, hogy a bankok jellemzően szeptembertől hirdetik meg - szinte egymásra licitálva - a különböző személyi kölcsön akciókat, így azok az érdeklődők, akik személyi kölcsön felvételén gondolkoznak, jól teszik, ha alaposan átfésülik a kínálatot, hiszen akár már 7 százalék alatti teljes hiteldíj-mutatóval (THM) is találhatunk személyi kölcsönt.Legutóbb a Cetelem jelentkezett egy meglepő akciós ajánlattal, amely szeptember 11-től számítva mindössze három napig igényelhető a pénzintézetnél. A „Csak Most" kölcsönnél 60 hónapos futamidővel 3 millió forintos hitelösszegtől kaphatunk impozáns, 6,9 százalékos ügyleti kamatot (THM 7,57) jövedelem-átutalás vagy magas fizetés igazolása nélkül.

Érdemes ugyanakkor megfontoltan cselekedni az akciók láttán – hívja fel a figyelmet a Bank360 szakértője – mert könnyen lehet, hogy a piac kínálatát áttekintve még kedvezőbb kölcsönből tudjuk finanszírozni a hitelcéljainkat.

A Bank360 kalkulátora alapján, ha maradunk a 3 millió forintos hitelösszeg és a 60 hónapos futamidő mellett, a legkedvezőbb kölcsön a cikk írásának időpontjában a Cofidisé, amelynél nem az ügyleti kamat, hanem már a további költségekkel is kalkulált THM a 6,9 százalék – igaz, hogy ez utóbbinál elvárás az igazolt 200 ezer forintos jövedelem, míg a Cetelemnél ilyen kikötés nincs. Így a legkedvezőbb ajánlat havi törlesztőrészlete kevesebb, mint 60 ezer forint.

Változik a legjobbak rangsora, ha mindössze egy átmeneti pénzügyi segítségre van szükségünk és 500 ezer forintot vennénk fel 36 hónapos futamidőre. Ekkor a szintén kölcsönakció keretein belül elérhető Raiffeisen személyi hitel lehet a legkedvezőbb megoldás 12,73 százalékos THM-mel, jövedelem-átutalás nélkül, nettó 100 ezer forintos fizetéstől. A Raiffeisen akciójában - új ügyfelek esetén - a törlesztőrészlet 16 358 forint. A második legkedvezőbb ajánlat 500 ezer forint igénylésénél a Cofidisé, 12,90 százalékos THM-mel, majd a Sberbank Fair Express kölcsöne 14,64 százalékos THM-mel.