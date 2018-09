Casablancában jelentették be a Danone elleni tejháború végét

Az április óta tartó tüntetéssorozat megtette hatását: a francia élelmiszeripari óriás, a Danone, engedett a marokkói fogyasztók nyomásának, és hajlandó csökkenteni pasztörizált tejtermékei árát.

Az Africanews helyszíni riportjában emlékeztet arra, hogy a cég árpolitikája ellen már áprilistól tiltakoztak a francia gyarmati múltú Marokkóban.

A francia óriáscég vesszőfutása pedig év elején indult, amikor a marokkóiak a Danone termékek bojkottjára szólították fel egymást a közösségi médiában. A tiltakozások legfőbb oka a pasztörizált tejek árának emelése. A további kritikákat a cég felvásárlókkal szembeni magatartása, valamint reklámtevékenységének egyes elemei kapcsán fogalmazták meg.

A Reuters emlékeztet arra, hogy a Danone-csoport teljes értékesítési eredményeinek 2 százalékát a marokkói piac adja.

A cég a tüntetésekbe forduló tiltakozási hullám hatására arról számolt be, hogy az év második negyedévében a tejértékesítésből származó bevétele 40 százalékkal csökkent az országban a korábbiakhoz képest. Emiatt még rövid távú reklámszerződéseket is fel kellett mondania, és a marokkói tőzsdén jegyzett leányvállalata is jelentősen csökkentette éves előrejelzéseit.

A cég azt mondta: fogyasztói bizalomvesztésnek tekintik a marokkói helyzetet.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a nyilvános tiltakozások címzettje nem kizárólag a Danone volt. A marokkóiak a francia cég mellett az ország legnagyobb olajipari vállalatát, az Afriquia SMDC-t és az Oulmes ásványvízgyártó társaságot is támadták, szintén a termékek ára miatt. Ezek a cégek éppúgy várható éves bevételi eredményeik lefele módosítására kényszerültek, mint a Danone.

A Danone nemrégiben a Facebook-oldalán jelentette be, hogy enged a vásárlói nyomásnak, és csökkenti a tejtermékek árát. Egyúttal azt igyekszik kommunikálni, hogy a vállalat nyitott a közvetlen vásárlói visszajelzésekre, és egyáltalán nem zárkózik el a fogyasztói elvárások kapcsán folytatott párbeszédtől.

Suite à la consultation « ntwaslo », voici les principales actions annoncées ce jour. pic.twitter.com/Q48nVvnNPE — Centrale Danone (@CentraleDanone_) 2018. szeptember 5.

A cég pénzügyi vezetője optimista: Cecile Cabanis egy, Bostonban adott nyilatkozatában azt mondta, a cég visszanyerte a vásárlói bizalmat.

Emmanuel Faber, a vállalat ügyvezetője ezzel egyidejűleg Casablancában azt nyilatkozta, az év eleji bojkott hatását még az év második felében is érezni fogja a vállalat, de már megkezdték az egyeztetéseket arról, hogyan lehetnének a fogyasztók szemében újra megbízható, keresett termékeket elfogadható áron kínáló cég.