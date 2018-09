Kiszivárogtak az IKEA sikerének legféltettebb titkai

A napokban lemondott a posztjáról Marcus Engman, az IKEA vezető tervezője. Egy interjúban most elárulta a cég sikerének legféltettebb titkait.

A Deezen című internetes portálnak adott interjúban Engman elmondta, hogy hat év alatt az egyszerű, lapraszerelt bútorokat gyártó céget sikerült eljuttatnia odáig, hogy immár a világ legbefolyásosabb dizájnmárkái között emlegessék. 2012 óta dolgozott az IKEA-nál, s ebben az időszakban a bútor- és textilipar olyan vezető tervezőivel működtek együtt, mint Ilse Crawford, Tom Dixon vagy Katie Eary. Emellett olyan úttörő-projekteket indítottak el, mint a milánói IKEA-fesztivál vagy a Space10 innovációs labor.

A siker egyik kulcsának azt tartja, hogy olyan dolgokkal rukkoltak elő, amire az emberek egyáltalán nem számítottak. Az egyik, általa végrehajtott legfontosabb változtatás az volt, hogy mutassák meg a vásárlóknak a termékek tervezésének és előállításának folyamatát.

A fogyasztók ismerhessék meg, mennyi időbe és munkába telik, amíg egy ötlet eljuthat az áruházak polcaira. Egy egyszerű bögre megtervezésére például olykor három évet szántak. Engman arra az előkészítő munkára is rendkívül büszke, amit egy-egy újdonság megtervezése előtt végeztek. Minden egyes projekt előtt a designerek otthonlátogatásokon vettek részt a vásárlóknál, hogy testközelből mérhessék fel a fogyasztói igényeket. Talán ennél is meglepőbb azonban, hogy a cég 200 ezer alkalmazottjának csaknem mindegyike – a merchandiserektől kezdve a pénztárosokig – személyesen is ellátogatott vásárlók otthonába.

Engman és az IKEA között egyébként továbbra sem szakad meg a kapcsolat, hiszen a dizájner saját stúdiót alapít, amely többek között a svéd bútorgyártóval is együttműködik majd a jövőben tanácsadóként.