A pizza fővárosa hamarosan inkább a techcégekről lesz híres

Az elmúlt években egyre több technológiai óriás és start-up nyitott irodát a dél-olasz városban, ami korábban a pizzájáról volt híres. Nagy szüksége van a befektetőkre a városnak, mivel a munkanélküliségi ráta közel kétszerese az országos átlagnak.

Például Nápolyban található a három évvel ezelőtt alapított Evja technológiai vállalat központja is. Ez a cég olyan érzékelőket gyárt a mezőgazdaság számára, amellyel valós időben lehet megfigyelni a termőföldeket és az üvegházakat egyaránt.

Szeretnénk bebizonyítani, hogy igenis van itt üzleti élet" – nyilatkozta a cég alapítója, Paolo Iasevoli a BBC-nek, majd hozzátette, hogy a vállalat most a tengerentúli eladásokra is koncentrál. Ráadásul Iasevoli azt is elmondta, hogy ez a szülővárosa, és rendkívül büszke arra, hogy innen indult a vállalkozása is.

Ha az Egyesült Államokban akartuk volna beindítani a céget, akkor ahhoz tíz vagy akár tizenöt millió dollárra lett volna szükségünk, míg Nápolyban elég volt három millió euró hozzá" – nyilatkozta Fabrizio Perrone, a Buzzoole marketing cég alapítója és vezérigazgatója.

De nemcsak a kis start-upok vannak jelen az olasz városban: 2015-ben az Apple megnyitotta saját akadémiáját, amely a II. Frigyes Egyetemmel karöltve tart olyan kurzusokat, mint a kódfejlesztés vagy programozás.

2018-ban már több mint 400 diák jelentkezett a kurzusokra, háromnegyedük pedig a nápolyi régióból érkezett.

Idén aztán az Apple-t már a Cisco hálózatépítő cég is követte, és a szintén Amerikából indult vállalkozás is saját képzési központot nyitott. Ráadásul a városban a munkabérek 50 százalékkal alacsonyabbak a londonihoz képest, és a megélhetés is sokkal olcsóbb az olasz városban.