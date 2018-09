A Lehman csőd nyomán született a világ legnépszerűbb ketchupja

Amikor a Lehman Brothers tíz évvel csődbe ment, az akkor 32 éves Scott Northon éppen a vállalat egyik irodájában dolgozott Japánban. A fiatalember 2008 nyarán kezdett dolgozni a befektetési banknál és úgy gondolta, hogy értékes tapasztalatokat szerezhet, ha Ázsiában tölti húszas éveit. Pályafutása azonban nem úgy alakult ahogyan tervezte, de ez nem is baj, hiszen a Lehman Brothers csőd nyomán létrehozta a világ egyik legnépszerűbb ketchup márkáját.

Norhton 2008 szeptember 15-én hétfőn szokás szerint az irodába indult. Kemény napra számított, hiszen az elmúlt hónapban a Lehman Brothers nem teljesített jól. A Forbes magazinnal készített interjújában felidézte, hogy először Új Zélandon és Ausztráliában nyitottak a tőzsdék, majd pedig jöttek a rossz hírek. Egyik kollégája hátrafordult majd közölte, hogy Új-Zélandon zuhannak a Lehman részvényei. Mint kiderült, elvették a vállalat kereskedési engedélyét.

A befektetési bank ázsiai dolgozói nem is tudtak róla, hogy miközben ők a tőzsdei nyitásra készültek, a Lehman New Yorkban, vasárnap késő este csődöt jelentett. Norhton szerint az ázsiai tőzsdenyitáskor a vállalatnál fagyos volt a légkör, senki sem tudta pontosan mit is kellene tenni. A cég vezetői dollár milliárdokat buktak a részvény opcióikkal, ezután pedig az állásukat is elveszítették.

Northon saját bevallása szerint nem élte meg tragédiaként, hogy éppen a pénzügyi válság kirobbanásakor kezdett el a Lehmannál dolgozni.

Elmondta, hogy míg több munkatársa már évtizedek óta a vállalatnál alkalmazottja volt, ő maga inkább lehetőségként tekintett az egészre. Azt mondogatta magának, hogy minden okkal történik és tanulni fog a megszerzett tapasztalatokból. A változás jó dolog, tette hozzá.

Még mielőtt Tokióba utazott volna, a kollégiumi szobatársával együtt egy saját vállalkozás elindítását tervezték egyetemi éveik utolsó hónapjaiban. Az ötlet távol állt a pénzügyi világtól és viszonylag egyszerű volt: szerettek volna jobb ketchupot csinálni.

Végzős évünk második szemeszterében arról beszélgettünk Mark Ramadan barátommal, hogy milyen furcsa: annyi fajta mustár van, de ketchupból csupán egy fajta létezik - idézte fel Northon. Rájöttünk, hogy az amerikai élelmiszerek az elmúlt időben pozitív változásokon mentek keresztül. A szupermarketekben megjelentek a teljes kiőrlésű pékárúk, a tejes pultban az organikus termékek, a polcokon pedig a szabad tartású tyúkoktól származó tojások. A ketchup mégse változott egészen a 70-es évek óta.

Northon, Ramadan és két másik kollégista barátjuk elkezdtek kísérletezni a különböző ketchup receptekkel és kóstoló partikat is tartottak csoporttársaiknak. Végül úgy döntöttek, hogy van lehetőség a ketchup üzletben, ahol akkoriban monopolhelyzet uralkodott. Northonék úgy látták, hogy ideje ezen változtatni.

Azonban közeledett a diplomázás, Ramadan és Northon pedig nem érezték úgy, hogy meg tudják valósítani az ötletet, hiszen nem volt elég tőkéjük hozzá. Northon ezért úgy döntött, hogy Tokióba utazik, de minden hétvégén beszéltek Ramadannal, aki New Yorkban vállalt munkát. Szabadidejükben mindketten azon dolgoztak, hogy létrehozzanak egy működőképes stratégiát ketchup vállalkozásuk számára.

Miután a Lehman Brothers csődbe ment Northon úgy döntött, hogy szerencsét próbál. A Lehman veteránjai hamar találtak új állást a cég legtöbb dolgozójának a vállalat helyi riválisánál a Mizohu-nál. Itt kötött ki Northon is, de csupán egy évig maradt, majd Asia Wheeling néven saját projektbe kezdett. Northon végül 2010-ben költözött vissza New Yorkba és ismét összeállt Ramadannal, valamint két volt csoporttársával, majd mindent egy lapra feltéve Sir Kensington's néven elindították ketchup márkájukat.

A nevet egy 18. századi angol kereskedőtől kölcsönözték, aki fűszerkereskedelemmel foglalkozott.

Northonék nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint felvenni a versenyt az Egyesült Államok legnagyobb ketchup márkájával, a Heinzzel. A dolog lassan indult, de a Kensington's hamar az egyik legfelkapottabb új márkává nőtte ki magát. Northon és Ramadan összesen 20 millió dollárt gyűjtött a befektetőktől és mindketten felkerültek a Forbes 2012-es 30 Under 30 listájára. Hamarosan a Kensington's ketchupjai, mustárjai és majonézei már a legmenőbb éttermekben is helyet kaptak.

A cég végül tényleg olyan lett mint, amilyet Northon megálmodott és 2017-re teljesen felforgatták az 1970-es évek óta változatlan ketchup üzletágat. A vállalatot még abban az évben felvásárolta a Heinz legnagyobb riválisa - a Unilever - 140 millió dollárért. Az élelmiszeripari óriás komoly szerepet játszott többek között a Ben & Jerry's fagylalt felfuttatásában is. Northon és Ramadan most tovább építik kollégiumi álmukat egy 160 milliárd dolláros vállalat támogatásával.