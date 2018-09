Így juthat hozzá prémium laptophoz olcsóbban

„Kellene egy új céges laptop. A legújabbat drágállom, meg nem is használnám ki a teljesítményét, de akkor most vegyem nyakamba a használtcikk hirdetéseket, ahol ki tudja, mit kapok majd a pénzemért, s mi lesz a számlával, a garanciával és a jogtiszta operációs rendszerrel?"- Ismerős helyzet? Szerencsére van megoldás a drága vadonatúj gép és a kockázatokat rejtő használtcikk piac között: egy professzionális szolgáltató, a PC Aréna arra szakosodott, hogy prémium laptopokat újítson fel, amelyek csak egyetlen dologban különböznek a gyári prémium laptopoktól: olcsóbbak.

Van egy kis izgalom abban, amikor az ember kiválasztja a következő céges laptopját. Melyik márka legyen, milyen konfigurációban, milyen csatlakozókkal és szolgáltatásokkal? Nem utolsó sorban mennyibe kerüljön? De a kellemes izgalomban van egy kis bizonytalanság is, az operációs rendszer jogtisztasága, a gép esetleges rejtett hibái, a bevizsgálás hiánya, a márka hazai szervizellátása, a még érvényes jótállás vagy épp a számlaképes eladó tekintetében.

A 2005-ben indult, és azóta erre szakosodott, professzionális céggé fejlődött PC Arénánál a vásárlásnak szerencsére csak a kellemes izgalmait kell átélni. A felújított laptopokat és számítógépeket, továbbá ezek alkatrészeit forgalmazó vállalkozás hivatalos forrásból beszerzett, használt notebookokat értékesít számlával, garanciával, amit alapos vizsgálat és felújítás előz meg.

Mit jelent a felújított számítógép?

Messze nem csak arról van szó, hogy letörlik a gépet egy nedves törlőkendővel, esetleg belül kitisztítják. Minden, eladásra szánt gépet alaposan átnéznek, felújítják a kopott, illetve hibás alkatrészeket, ami azért is fontos, mert a számítógépek egyes alkatrészei a leggondosabb használat mellett is elhasználódnak néhány év alatt. Ilyenek például a hűtőventillátor, a zsanérok, az egérpad, de akár a merevlemez is leélhette már élete jó részét az első pár évben. A szükséges cserék mellett a szakemberek figyelmét nem kerülik el a készülékház hajszálrepedései, az elnyírt csavarfejek vagy a pontatlan illesztések sem. Kicserélik benne, amit csak kell és elvégzik az adattörlést is.

A felújításnak köszönhetően a magyar billentyűzetkiosztással forgalomba kerülő gépek ugyanúgy problémamentesen működnek újra legalább 2-3 évig, mintha új tulajdonosa egy vadonatúj eszközt vásárolt volna.

Mivel a PC Aréna legalább 1 év, de akár 3 év teljes körű jótállást is vállal a felújításra, ezért nem jöhet szóba akármilyen gyenge gépezet. Felújítani csak komoly, irodai használatra tervezett modelleket érdemes, olyanokat, melyekre a gyártó több éves biztos működést garantál. Ilyenek például a Dell Latitude, a HP EliteBook vagy a Lenovo ThinkPad sorozat modelljei, melyek masszív házba kerültek, és hűtésüket is úgy tervezték, hogy akár évekig bírják a terhelést napi sok órán át. Az ilyen gépeket könnyen lehet bővíteni is az új tulajdonos igényeinek megfelelően. A felsőkategóriás gépek minőségi anyagokból vannak összerakva, ezáltal strapabíróbbak, időtállóbbak, a kivitelezés és a felhasznált anyagok minősége jobb, mint az olcsóbb modelleké.

Az alábbi videón nyomon követhető, hogyan újítja fel a laptopokat a PC Aréna, mielőtt a vásárlóhoz kerülnének.

A 8-10 évre tervezett üzleti prémium kategóriás laptopokat nyugat-európai cégek vásárolják meg újonnan. Három év elteltével lejár ezeknek az eszközöknek a lízingkonstrukciója, és a cégek új laptopokat szereznek be, a használtakat pedig visszaadják a lízingcégeknek, ahonnan azok a PC Arénához kerülnek.

Hazánk legnagyobb, professzionálisan felújított számítástechnikai gépeket és alkatrészeket forgalmazó kereskedése, a PC Aréna szakemberei egyedülálló tesztfolyamattal és precizitással tesztelik ezeket a termékeket, a felújítást kizárólag kiváló márkájú alkatrészekkel, nagy szakértelemmel végzik, immár 12 éve. A vásárlók a legmegbízhatóbb márkák strapabíró prémium kategóriás, a cég raktárán lévő több ezer terméke közül válogathatnak teljesen kockázatmentesen, méghozzá az új gépek árának töredékéért.

Miért éri meg felújított terméket a PC Arénától vásárolni?

A cég méltán büszke egy sor eredményre és díjra, melyek a cég weboldalán tekinthetők meg, de ezek közül is érdemes kiemelni a Bisnode AAA minősítést, ami azt jelenti, hogy az ilyen cégekkel az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony. Ezzel a minősítéssel Magyarországon csupán a cégek 0,63 százaléka rendelkezik.

A vásárló nagyon gyorsan, munkanapokon akár 24 órán belül kézbe veheti a felújított, prémium termékét az ország bármely pontján, ahová egyedi védőcsomagolásban juttatják el részére.

A vevő emellett minden felújított számítógéphez eredeti, jogtiszta Windows operációs rendszert és profi G Data Internet Security vírusirtót és tűzfal programot, illetve Office 365 szoftvercsomagot is kérhet, méghozzá az új gépekhez megvásárolható szoftverek árának töredékéért. Vagyis a laptop kérhető teljesen használatkész állapotban is, mellyel átvétel után azonnal dolgozhat az új tulajdonosa.

A PC Arénára a vásárlást követően is számíthat a vevő: a későbbi esetleges meghibásodás esetén a cég a saját szervizében a lehető leggyorsabban helyreállítja a hibát.

Miért válasszak prémium márkás laptopot?

Ezeken a gépeken nem fordulhat elő túlmelegedés, ennek következtében adatvesztés sem. Nem kell majd szervizbe vinni, amivel értékes munkaidő veszne el. A prémium márkás gép nem lassul le, a ma elvárható munkamennyiség elvégezhető rajta. 1-2 éven belül biztosan nem jelentkeznek a használatból eredő problémák sem.

Az eszközökben rázkódás ellen védett merevlemez, a leesés érzékelő, ujjlenyomat vagy kártyás azonosítás található, melyekhez fém és magnézium házkialakítás társul.

A minőségi anyagokból történő összeszerelés sokkal tartósabbá teszik ezeket az eszközöket, és sokkal nagyobb védelmet nyújtanak a környezeti behatások ellen, mint rezgés, ütődés, páratartalom, folyadékbeömlés, por és hőmérséklet. Az üzleti prémium modelleket napi 8-24 óra használatra tervezték, ezért a megbízhatóság nagyon fontos szempont az ilyen eszközök esetében.

A kimondottan tartós, munkára, 8-10 év időszakra tervezett laptopok új ára 350 ezer forintnál kezdődik, de nem ritka a 700-900 ezer forintos darab sem, így egy esetleges eszközbeszerzés alkalmával, ahol az ár nagymértékben befolyásolja a döntést, szóba sem jöhetnek. A PC Aréna azoknak kínál megoldást, akik az új terméket felújított, üzleti, prémium eszközökkel kívánják helyettesíteni az új ár töredékéért, akár három év garanciával.