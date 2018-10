Így épült fel Victoria Beckham divatbirodalma

Victoria Beckham nevét a brit lányzenekarral ismertük meg, majd 1999-ben hozzáment a futballista David Beckhamhez, majd 2008-ban felkerültt a brit Vogue címlapjára és még ugyanabban az évben elindította saját divatmárkáját.

Azóta Victoria Beckham komoly márkává nőtte ki magát, az alapítóról elnevezett cég termékei már több mint száz országban elérhetők, közel 400 üzletben.

„Kezdetekben még csak tíz ruhánk volt, megmutattam a ruhákat, majd eladtam, ma már ez sokkal bonyolultabb" – nyilatkozta a divatcég alapítója a CNBC riporterének, majd hozzátette, hogy mivel

nem képzett ruhatervező, ezért nagyban támaszkodott a csapata tagjaira, akik segítették a márka felépítésében.

A cég indulásakor csak ruhákat tervezett, az azóta eltelt tíz évben bővült a kínálat, mára már egy egész szettet össze lehet állítani Victoria Beckham termékekből. Azóta rengeteget fejlődtem, és sokat tanultam az üzleti életről is, a csapatomnak olyan emberek a tagjai, akiktől sokat tanulhatok" – magyarázta Beckham.

Ráadásul a londoni divathéten most először mutatkozott be a márka: a közönség 250 új ruhadarabot láthatott. Külön érdekesség, hogy Victoria Beckham a 2000-ben tartott londoni divathéten debütált, mint modell, és 18 évvel később már saját kollekciót mutatja be.

Márciusban csatlakozott a céghez Paolo Riva veterán divattervező, mint a márka új elnöke, valamint a Neo Investment Partners befektetési vállalat 30 millió font (10 milliárd forint) tökét bocsátott a cég rendelkezésére, amiből Beckham új üzleteket készül nyitni.

Victoria Beckham továbbá arra is utalt, hogy a kozmetikumok terén is erősítené cégét, amit az Estee Lauder közösen indítana.

A cég 2016 decemberében 26 millió fontos (9,5 milliárd forint) éves bevételt jelentett.