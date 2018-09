Tekintélyes adóbevételi többlet az idén

Az év első nyolc hónapjában a költségvetés főbb adóbevételi tételei jelentősen növekedtek az előző év azonos időszakához képest - mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartásért felelős államtitkára.

Példaként említette, hogy általános forgalmi adóból és személyi jövedelemadóból mintegy 170 milliárd forinttal több bevételt számoltak el, mint 2017 első nyolc hónapjában.

Az államtitkár szerint a bevétel növekedését a reálgazdaság folyamataiban kell keresni. Felidézte, hogy az év első fél évében 4,6 százalékkal bővült a magyar gazdaság, az első hét hónapban 12 százalék felett növekedtek a bruttó átlagkeresetek, mindez a foglalkoztatotti létszám bővülésével párosult. Így a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóbevételek, a nagyobb fogyasztásból adódó forgalmi adóbevételek is emelkedtek.

Banai Péter Benő szólt arról, hogy a magyar gazdaság 2013 óta az európai uniós átlagot meghaladóan növekszik, amihez számos kormányzati intézkedés is hozzájárult. Ezek közül kiemelte a 2016-ban kötött hat éves bérmegállapodást, amelyben 2017-2018-ban munkaadói adócsökkentés szerepel, a munkaadók pedig vállalták, hogy emelik a béreket.

A kedvező piaci folyamatok is hatnak a béremelkedésre, a munkanélküliségi ráta folyamatosan csökkent, ami az Európai Unió tagállamai között a 3. legalacsonyabb.

A kiadásokkal kapcsolatban az államtitkár elmondta:az Európai Unióból származó források viszonylag alacsonyak, augusztus végéig az idén a magyar állam mintegy 1400 milliárd forint kifizetést teljesített, ezzel szemben mintegy 200 milliárd forint uniós bevételt tudtak elszámolni. Szerinte az év következő hónapjaiban az uniós forráshoz kötődő kiadások és bevételek közötti olló szűkül, de ez az Európai Bizottságon is múlik.

Emellett az európai uniós programok megelőlegezése mellett a tisztán hazai finanszírozási programok is jóval nagyobb kiadást mutatnak az idén, mint a korábbi időszakban.