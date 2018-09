A Gianni Versace által 40 esztendővel ezelőtt alapított Versace divatházat 2 milliárd dollárért megvásárolja az amerikai Michael Kors - jelentette a Reuters az olasz Corriera della Sera értesülései alapján.

A Versace-család még mindig a divatcég 80 százalékát birtokolja. Négy évvel ezelőtt 20 százaléknyi tulajdonrészt eladtak a Blackstone befektetési alapnak. Lapértesülések szerint a Blackstone most megválik a tulajdonrészétől, és a Michael Kors megszerzi az irányítást az olasz divatház felett, miközben a Versace-család is megtart valamennyit részesedéséből.A Michael Kors tavaly is végrehajtott egy akvizíciót, amelynek keretében közel 900 millió fontért megvásárolta a londoni alapítású, luxus lábbeliket gyártó Jimmy Choo céget - írja a BBC.

Donatella Versace, a divatház alelnöke és művészeti igazgatója keddre rendkívüli értekezletet hívott össze az igazgatóság és az alkalmazottak részére, ahol hivatalosan is bejelenthetik a tranzakciót.

A társaság árbevétele egyébként az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett. 2016-ban 686 millió euró volt, de a vezérigazgató, Jonathan Akeroyd az idei év elején azt közölte, hogy forgalmuk hamarosan meghaladhatja az 1 milliárd eurót is. A divatház alapítója, Gianni Versace 50 éves volt, amikor 1997-ben, a floridai Miamiban található villájában meggyilkolták.