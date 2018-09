Fiókokat zár be a CIB Bank, mutatjuk, hol

A digitális átállás és a költséghatékonyság javítása kiemelten fontos a CIB Bank számára. Ennek eredményeképpen november végén változtatásokat hajt végre a fiókhálózatában annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjon megfelelni a változó ügyféligényeknek és a jövedelmezőségi szempontoknak.

A bankfiókok fokozatosan inkább a tanácsadás helyszíneivé válnak, míg a pénzügyi tranzakciók egyre nagyobb része digitális csatornákra terelődik.

Ennek megfelelően a bank budapesti Bécsi úti (1032 Budapest, Bécsi út 154.), valamint gazdagréti (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) fiókja november 30-án bezár.

Ezek néhány kilométeres körzetében számos CIB Bank-fiók, illetve ATM áll az ügyfelek rendelkezésére, hogy pénzügyeiket a továbbiakban is a megszokottak szerint intézhessék.

A változásokkal együtt a CIB Bank közel 70 fiókjával továbbra is országos lefedettséget biztosítva áll ügyfelei rendelkezésére. A CIB univerzális szolgáltatóként kíván jelen lenni a piacon, és változatlanul értéknek tekinti a személyes kapcsolatot ügyfeleivel, miközben tovább erősíti digitális csatornáin elérhető szolgáltatásai körét. Az érintett fiókok munkatársainak döntő többsége továbbra is a CIB Bankban folytatja munkáját.

Idén a CIB Bank anyavállalatával, az Intesa Sanpaolo Bankcsoporttal közösen meghatározta a 2021-ig tartó időszak alapvető stratégiai irányait és célkitűzéseit.

Az új négyéves stratégia alappillérei közé tartozik a bank egészét átható digitális átállás végrehajtása a fizikai hálózat szerep- és feladatkörének átalakításával párhuzamosan. A fenntarthatóan nyereséges működés érdekében a bevételek növelése az élesedő versenykörnyezetben úgy, hogy a bevételek egyre nagyobb hányada származzon az ügyfeleknek nyújtott plusz szolgáltatások díjaiból és jutalékokból. Emellett alapvető fontosságú a költséghatékonyság javítása a digitalizáció és az értékesítési csatornák optimalizációja révén, valamint a nem teljesítő hitelek leépítését célzó folyamat befejezése, a hitelminőség fenntartása.