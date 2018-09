Létrejöhet a légitársaság, mely minden korábbinál nagyobb lesz

A The Economist arról ír, a kereskedelmi légi személyszállítás szektorának egyik legnagyobb fúziója következhet a jövőben, feltéve, ha igazak a pletykák két vállalat egyesüléséről.

A pletykák arról szólnak, hogy a dubaji központú, a világ rendszeresen egyik legjobb légitársaságának válaszott Emirates, és az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabi-ban székelő Etihad Airways - az Emírségek nemzeti légiközlekedési vállalata - egyesülhetnek valamikor a belátható jövőben.

Ha ez megtörténik, azzal a világ legnagyobb légi személyszállítási vállalatcsoportja jönne létre.

Az Emirates a világ legnagyobb légitársaságának számít az utasok velük repült nemzetközi kilométereinek száma alapján. Az Etihad szintén a nemzetközi légiközlekedésben erős, bár a 2003-ban indított cégnek, eltérően a dubaji vállalattól, nem sikerült eredményesen átvészelnie az olajár beszakadásának éveit.

A cég 2016-ban 1,87 milliárd, 2017-ben 1,52 millárd dollár veszteséget kellett hogy elkönyveljen.

Kettőjük egyesüléséből pedig a legnagyobb nemzetközi légióriás jönne létre.

Az Etihad-nál úgy próbálják mostani nehéz helyzetüket javítani, hogy kisebbségi részesedéseket szereznek azokban a légitársaságokban, melyek amúgy is Abu-Dzabi-t használják nemzetközi járataik csomópontjaként. Azonban, minden törekvés ellenére, a Fitch elemzői szerint a cég egészen 2022-ig nehéz helyzetben lesz.

Elemzők egyet értenek abban, hogy ha a pletykák igazak és megtörténik a fúzió, úgy az pénzügyileg az Etihad-nak lenne kedvező. Azt ugyanakkor az Emirates-nek is tisztán kell látnia, hogy a cégnek nem szabad túlságosan megerőltető vállalást tennie az Etihad kötelezettségeivel. Az iparági hangok szerint, ezzel Sir Tim Clark, az Emirates elnöke is tisztában van, és csak mértékkel rendelé a vállalat erőforrásait az esetleges leendő társ felzárkóztatásához.

Egyesülés esetén megfontolandó lenne a most mindkét cég repülte útvonalak ügye, a párhuzamosságok fenntartása vagy felszámolása. Elképzelhető az is, hogy a közös vállalatcsoport felállítása ellenére is, megmaradna mindkét jól bejáratott márkanév a piacon.

Mindazonáltal, ha a fúzió meg is történik, az új vállalatcsoport működésébe a gazdaságosságon túl, a politika is beleszólna.

Mind a dubaji, mind az abu-dzabi gazdasági és politikai elitnek, a befolyásos családoknak az az érdekük, hogy az új vállalat elosztó csomópontja ott legyen, ahol ők élnek.

Ugyanakkor elképzelhető két elosztóreptér használata is a nemzetközi utazások bonyolításához, ahogy erre példát látni az Air France-KLM esetében, Párizs és Amszterdam vonatkozásában. Másik opció a Dubai World Central Airport: ennek most zajlik a bővítése, és közel is van a két emírség közös határához.

De opció lehet az új isztambuli reptér, mely a tervek szerint október végén nyílik meg, és ezzel egyben a világ legnagyobb légikikötője lesz.

A társaságok dönthetnek úgy, hogy ezt a repteret használják a nemzetközi járatok bázisául a jövőben.

A két vállalat részéről egyelőre nem erősítették meg a lehetséges összeolvadásról szóló értesüléseket. Ha ez meg is történik, biztos, hogy az új közös cégben az Emirates lesz a meghatározóbb, és az is, hogy az egyesülési dokumentumok aláírásáig hosszú és kemény tárgyalásokat kell majd a cégeknek lefolytatniuk.