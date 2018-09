Így akadályozzák meg az élelmiszer-mérgezéseket az üzletláncok

Az amerikai kiskereskedelmi óriáscégek a blockchain technológia alkalmazásával szeretnék elérni, hogy az üzleteikben esetlegesen felbukkanó fertőzött élelmiszereket minél hamarabb kivonhassák a forgalomból.

A Walmart és a Sam's Club áruházaiban a jövő év szeptember 30-ától már csak olyan leveles zöldségeket fognak forgalmazni, amelyek beszállítói feltöltik a termékeikre vonatkozó adatokat az üzletláncok blockchain-rendszerébe.

A CNBC cikke felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszak botrányai ismét ráirányították a figyelmet a fertőzött élelmiszerek jelentette problémára. A közelmúltban például E. coli baktériummal szennyezett kötöző saláta készletek 200 embernél idéztek elő megbetegedést. Emellett szalmonellával fertőzött tojásszállítmányok és cereáliák is forgalomba kerültek az Egyesült Államokban az elmúlt időszakban.

Ha digitális formában tárolják az üzletekbe kiszállított termékekre vonatkozó információkat, akkor egy fertőzés esetén gyakorlatilag másodpercek alatt beazonosítható, honnan származik a fertőzött termény.

Nem kell napokat várni arra, hogy kiderüljön, melyik farmon termelték például a fertőzött salátát. Ezeket a készleteket pedig azonnal levehetik a polcokról. Így egyrészt csökkenthető az üzleti veszteség, hiszen nem kell esetleg egy egész államban az összes ilyen élelmiszert kivonni a forgalomból. Másrészt pedig növelhető a vásárlók bizalma is, hogy a nem megfelelő minőségű élelmiszereket azonnal kiszűrik az üzletekben.A Walmart egyébként ezt a rendszert másfél éve számtalan mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termék esetében teszteli, és folyamatosan más élelmiszereknél is be fogja vezetni.