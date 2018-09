A legtöbben továbbra is készpénzzel vásárolnak lakást

Továbbra is van tér a hazai ingatlanpiac bővülésére, derül ki a Duna House legújabb elemzéséből. A további növekedés fő mozgatórugója a lakáshitelek elérhetősége és a bérek emelkedése lehet. Ugyan drasztikusnak tűnhet az elmúlt néhány évben zajló, és jelenleg is tartó lakásár-emelkedés, a reálértéken mért árak még csak most haladják meg a tíz évvel ezelőtti értékeket. Az adás-vételek nagyobb része készpénzes vásárlás, a vevők kevesebb mint fele igényel csupán hitelt.