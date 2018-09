A világ ötven legsikeresebb sportügynöke idén 33,4 milliárd dollár összesített értékben segített szerződést kötni ügyfeleinek, miközben 1,6 milliárd dollárral gazdagodtak. Bemutatjuk, hogy kik a legmenőbbek a szakmában, valamint azt is, hogy milyen szerződéseket kötöttek és mennyi jutalékot kaptak.

A Forbes magazin idén is összeállította a listáját az ötven legtehetősebb sportügynökről. Az élen zsinórban hatodik éve Scott Boras baseball ügynök áll, aki az idén kilenc olyan szerződést íratott alá ügyfeleivel, amelyek értéke meghaladta a 100 millió dollárt. Max Sherzernek és Stephen Strasburgnak, a Washington Nationals dobóinak 210 milliós, illetve 175 milliós szerződést tett az asztalra, míg Chris Davis Baltimore Orioles-szal kötött megállapodása 161 millió dollárt ért.

Az ő nevéhez fűződik minden idők harmadik legnagyobb összegű szerződése is, amelyet még 2000-ben harcolt ki egykori ügyfelének, Alex Rodrigueznek.

A 10 éves megállapodás értéke 252 millió dollár volt. A rekordot, amely szintén Rodriguez nevéhez fűződik, három éve döntötte meg Giancarlo Stanton, a Miami Marlins baseball csapatának játékosa, aki 2015-ben írt alá 12 évre szóló, 325 millió dolláros szerződést.

Scott Boras az idén összese 1,88 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket, saját maga pedig 105 millió dollárt jutalékot kapott. A szuperügynök idén is készül még nagy dobásra, hiszen a 25 éves Bryce Harper új szerződésének értéke akár a 400 millió dollárt is megközelítheti. A Boras Corp vállalat, amely az ő nevét viseli, idén az ötödik legértékesebb sportügynökség lett a Frobes szerint.

A lista második helyére Jorge Mendes került, aki jelenleg a világ legelismertebb futballügynöke.

Idén eddig 1 milliárd dollárt keresett focistáinak, maga pedig 100 millió dollárt tehetett zsebre. Mendes portugál ügynöksége, a Gestifute International 2018-ban is uralta a világ legértékesebb sportágát. Az idei legnagyobb üzletei közé tartozott Cristiano Ronaldo átigazolása a Juventushoz. A Real Madrid 117 millió dollárért adta el a játékost az olasz csapatnak. Mendes ügyfelei között van még a Bayern München szélsője, James Rodríguez, a Paris Saint-Germain középpályása Ángel Di María, valamint a Manchester City Bernardo Silvája.

Szerződések tekintetében továbbra is a labdarúgás és a baseball hozza a legtöbb pénzt a játékosoknak és az ügynököknek, ráadásul mindkét sportágban igen magas jutalékot kérnek a legjobbak. A Forbes idei listájának első tíz helyezéséből hetet foglalnak el baseball vagy labdarúgó ügynökök. Ezért nem is meglepő, hogy a harmadik helyen álló Jonathan Barnett is a labdarúgás világában tevékenykedik, ahol idén 800 millió dollár értékben kötött szerződéseket. Londoni vállalata, a Stellar Group ügyfelei között szerepel a Real Madrid játékosa, Gareth Bale, a Manchester United tehetsége Jesse Lingard, valamint az utóbbi évek egyik legjobb kapusa, Jordan Pickford is.

A negyedik helyre Jeff Schwartz került, aki 1,7 milliárddal tette gazdagabbá ügyfeleit, ő maga pedig 66 millió dollárt keresett. A kosárlabda szuperügynök olyan játékosokat menedzsel, mint Blake Griffin, Kevin Love és Nikola Jokic.

A legnagyobb előrelépő a szintén kosárlabda ügynök, Leon Rose, aki tavalyi 26. helyezése után idén már a 13. név a listán. Ő 2018-ban 600 millió dollár értékben kötött szerződéseket. Az utóbbi években több komoly megállapodás fűződött a nevéhez, köztük Karl-Anthony Towns 189 millió dolláros, valamint Devin Booker 157 millió dolláros szerződése.

Érdemes megjegyezni, hogy a világ vezető ligái és sportszövetségei eltérő jutalékot engednek a sportügynököknek: az NFL (amerikai futball liga) 3 százalékot, az NHL (hoki liga) és az NBA (kosárlabda liga) 4 százalékot, az MLB (baseball liga) 5 százalékot, míg a FIFA (labdarúgás) ennek a dupláját, 10 százalékot. Ezért fordulhat elő, hogy hiába kötött valaki nagyobb összértékben szerződéseket, mégis hátrébb került a listán, hiszen összességében maga kevesebb pénzt keresett.