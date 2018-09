Egy cég, amelyik okosan jött ki a válságból

Huszonöt évvel ezelőtt aligha gondolta a Grabarics testvérpár, hogy építőipari cégük milliárdos árbevétel mellett stabilan kétszámjegyű bővülést és még nagyobb arányú eredménynövekedést fog majd produkálni. A dunaújvárosi cég a házibarkács időszak után – amikor egy bútorcéggel összeállva terveztek és kiviteleztek családi házakat – 1993-ban kezdte meg működését, az idén pedig minden valószínűség szerint több mint 15 milliárd forint árbevételt könyvelhetnek el.

Ha a Központi Statisztikai Hivatal számait nézzük az építőipar kapcsán, akkor minden rendben lévőnek tűnik. A szektor töretlenül bővül, a legfrissebb, júliusi adatok 30 százalékot meghaladó termelésbővülésről számolnak be. Ez még akkor is impozáns, ha ennek a bummnak jó része nem az épületek kivitelezéséből, hanem az autópálya-fejlesztésből és egyéb építkezésekből jön össze, és a növekedést – most még - a jogszabályváltozások is hajtják. Jövőre ugyanis a lakásépítés áfája az ideiglenesen leszállított öt százalékról ismét 27 százalékra emelkedik, ami azt jelenti, hogy amit lehet, még az idén meg kell csinálni, hiszen jövőre akár jelentős drágulás is jöhet ezen a piacon.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a cégeknek, amelyek most vágtatnak előre, meg is kellett érniük ezt az időszakot. A válságot átvészelni ugyanis nem volt könnyű, éveken keresztül sorra dőltek ki a gyengébb és ingatag anyagi hátterű vállalkozások. Azok a vállalatok, vállalkozások tudtak talpon maradni és a válságból megerősödve kilépni, amelyek megfelelő és működőképes stratégiát választottak – és tartották is magukat ahhoz.

A Grabarics Kft. tíz évvel ezelőtt azt a stratégiát választotta, hogy a legkisebb megrendelésekért is lehajolt. Mindegy mit, de megcsinálta a munkát, legyen szó akár néhány milliós megrendelésről. A stratégia bevált, mert a cég alaposan bedolgozta magát. Ma már megválogatja a munkákat, nemcsak azért, mert nincs mindenre kapacitás, hanem azért is, mert nem minden a bevétel. Ahelyett, hogy pusztán a bevételeket nyomná följebb és följebb, a cég inkább a biztos, de minőségi munkára törekszik. Azért a siker a bevételekben is megmutatkozik.

Hogy minőségi-e, amit csinálnak, megtippelhető. A főként ipari és kereskedelmi generál kivitelezésre fókuszáló vállalkozáshoz rendre visszatérnek a korábbi megrendelők. A 2009-ben őket választó Decathlon tavaly is a Grabarics Kft.-t bízta meg debreceni egységének kialakításával. De hasonló a helyzet az Aldi vagy a Tesco esetében is, az élelmiszeripari láncok több egységüket is a dunaújvárosi cégre bízták. Folyamatosan kocka alakú egységeket, egyterű boltot, logisztikai központot építeni persze egy idő után unalmas lehet. Ezért jól jönnek az olyan megrendelések is, ahol egészen mást kell csinálni.

Például historizáló stílusban épült soproni villát felújítani, az Ybl palotában ügyvédi irodának való helyiséget kialakítani vagy présházat újjávarázsolni Tapolcán. A cég azonban még itt sem állt meg. Tavaly és az idén a Grabarics Kft. mellett több cég is megjelent, amelyek egy-egy speciális területre szakosodtak. Ezek közül valószínűleg egyik sem fogja megközelíteni a fő vállalkozás eredményeit, de saját területén sikeres lehet.

Külön társaság gyártja például az építkezésekhez szánt betonelemeket, de a spanyolországi SAEZ-zel is megállapodást kötöttek, így a Grabarics leánycége toronydarukat ad bérbe a spanyol vállalat kizárólagos partnereként. Ahogy a betonelemekénél, úgy itt is az a koncepció, hogy ami maguknak kell, azt legyártják, kihasználják, a fölös kapacitást azonban értékesítik. A gépeknél ez azért is fontos, mert a munkaerő mellett a profi gépek körében is komoly a hiány. Így azonban mindig kéznél van egy toronydaru.

Külön cégbe került a vagyonkezelés, az ingatlanfejlesztés, de út- és közműépítő vállalkozást is alapítottak a Grabarics testvérek. Ezeknek még értelemszerűen nincs számba vehető eredményük – legfeljebb egy évről készült beszámoló –, de komoly erőfeszítésre lesz szükség, hogy csak megközelítsék az anyacéget. A Grabarics Építőipari Kft. a 2016-os 12,3 milliárd forint után tavaly 14,9 milliárd forint árbevételt ért el. Az elmúlt években rendre 17-21 százalék közötti növekedést produkált. És ki tudja, hol a vége.