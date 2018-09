A jövő bankjának pénzügyi tanácsadója robot lesz

A digitalizáción, automatizáción és robottechnológián alapuló megoldások ma már egyre jobban beépülnek a pénzügyi szolgáltatásokba, olcsóbbá téve azokat. A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) 20. Pénzügyi Csúcstalálkozója ezeket a kérdéseket, illetve a 2020-as években várható pénzügyi, gazdasági változásokat tűzte napirendjére. Czakó Borbála, a szervezet vezetője arról nyilatkozott az Origónak, milyen feladatok megoldására kell felkészülniük a pénzügyi világ, illetve a gazdaság vezetőinek a digitalizáció terjedésével.

A digitalizáció, az automatizáció és a robotika hogyan változtatja meg a versenyképességet és munkaerőpiacot Magyarországon?

A harmadik évezred első évtizedében teret hódító gyökeresen új lehetőségek alapvetően változtatták meg a gyártók, illetve a pénzügyi világ kezében lévő eszközöket. Az utóbbi szektorban mostanában jutottunk el oda, hogy megjelentek a korábban elképzelhetetlen innovatív technológiák. Első lépésben az egyszerű analitikai, valamint a strukturált adathalmazokat kezelő pénzügyi megoldásokban hódíthatnak az innovatív technológiák.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az adathalmazok elemzése, illetve az arra használt algoritmusok ipari alkalmazása alapjaiban változtatja meg a pénzügyi szolgáltatások korábbi modelljét.

A második hullám hatását inkább a szolgáltatószektorban fogjuk majd érzékelni, ahol a robotok és a digitális technológiák révén például a logisztikai és a raktározási feladatok is automatizálódnak. Jól mutatja ezt a hatást az a mód, ahogy az Amazon alapjaiban alakította át raktározási, logisztikai, kiszállítási rendszerét.

A harmadik fázist a teljes automatizáció jelenti, ami elsősorban a közlekedésben – például a környezetbarát elektromos autók, illetve az önvezető járművek megjelenésével – és az ipari termelésben – a szinte teljes egészében ember részvétele nélkül zajló gyártás elterjedésével – hódít majd. Magyarországon, illetve a régióban a legnagyobb kockázat a harmadik fázisban rejlik, az ide települt autógyárak és egyéb, manuális munkát igénylő gyártósorok automatizálását követően nagy számban szűnhetnek meg munkahelyek. Fel kell azonban arra is hívni a figyelmet, hogy komoly lehetőségek vannak az említett első két fázisban, a magyar kutatás-fejlesztés jó eredményeket érhet el az innovatív technológiák fejlesztésében.

A pénzügyi infrastruktúra, a fintech és a professzionális pénzügyi szolgáltatások jelentős fejlődésen mennek át jelenleg. Hogy ezen a területen érdemes a magyar szürkeállományba fektetni, igazolja, hogy olyan globális vállalatok települtek Magyarországra, mint a Blackrock vagy az MSCI. Ezért kiemelten fontos feladat az oktatás ilyen jellegű, a fejlődés legújabb irányzatait figyelembe vevő fejlesztése. Vagyis olyan rendszert kell kiépíteni, amely megtanítja, illetve kihozza a fiatalokból a nagyobb adaptációs készséget, továbbá általánosan magasabb képzettségi szintet biztosít az oktatásban. Ez ugyanis elengedhetetlen az ország versenyképességének fejlesztéséhez.

A költség- és operációs hatékonyságot mennyiben javíthatja a digitalizáció terjedése a pénzügyi szektorban?

A fintech megjelenésével olyan új technológiák honosodtak meg a pénzügyi világban – online fizetés, mobilfizetés, elektronikus pénzek – amelyek csökkentették a bankok működési költségeit. Fontos szerepet töltenek be a blokklánc (blockchain) típusú technológiára épülő megoldások – beleértve ebbe az okosszerződéseket –, amelyek harmadik személyek nélkül tudnak digitális, automatikusan teljesülő szerződéseket kötni.

De a technológiai újítások jelentős hatással vannak a pénzügyi közvetítő rendszerre is. Nagyobb lehet a pénzügyi rendszer stabilitása, erősödik az integráció, ugyanakkor nőhet a piaci hatékonyság is. Pozitív hatás az is, hogy a legkülönbözőbb pénzügyi termékek az ügyfelek egyre szélesebb köre számára válnak elérhetővé. Mindez azonban feladatokat is jelent. Kezelni kell a rendszer- és működési kockázatokat, és különös figyelemmel kell lenni az ügyfelek befektetéseinek és adatainak védelmére, illetve bizalmas kezelésére. Azt sem szabad elhallgatni, hogy az IT-rendszerek térnyerése növeli a kiberkockázatokat. A pénzügyi folyamatok ember általi ellenőrzését kiváltó, automatizált és mesterséges intelligencia alapú működés ugyan növeli a hatékonyságot, egyúttal azonban emeli a kibertámadások kockázatát is.

A mesterséges intelligencia milyen változást hozhat a bankolásban? Mekkora részben válthatja ki a bankfiókokat?

A folyamat már elkezdődött, Japánban például a Softbank már működtet egy teljesen robotizált fiókot, amely azonban az igen magas befektetési költség miatt inkább kuriózumszámba megy. Az azonban elkerülhetetlen, hogy a jövő bankjának pénzügyi tanácsadója robot lesz, amely pillanatok alatt képes lesz összeállítani az ügyfél által kívánt befektetési portfóliót, vagy ajánl számára listát a potenciálisan megvásárolható ingatlanokról, természetesen finanszírozással együtt.

Növelheti-e a hazai bankok közötti versenyt a digitalizáció?

Nem is kérdés, hiszen a digitalizáció hatalmas versenyelőnyt, hatékonyságnövekedést jelent és ezzel párhuzamosan a költségek csökkentését is. Az MKB Bank például éppen ennek jegyében lépte meg a közelmúltban teljes banki rendszerének professzionális digitális átállítását, de pozitív példa a zöldmezős beruházásként indult, és jelentős eredményeket elért digitális Gránitbank is.

Összefoglalva elmondható, hogy a jövő bankja szélesebb fogyasztói igényeket elégít ki - olcsóbban. A digitalizáció világában a bankok „aranya" az az ügyféladatbázis, amelynek felhasználásával

olcsóbban, hatékonyabban és nagyobb profitmarzzsal előállított pénzügyi és egyéb termékeket tudnak eljuttatni ügyfeleikhez. A digitális átalakulásra mennyire nyitott a magyar lakosság? Az e-adminisztráció bevezetése is nagy nehézségeket jelent, az ügyfelek nagy része még mindig a személyes ügyintézést részesíti előnyben.

Lehet-e ezen változtatni, és ha igen, milyen eszközökkel?

A bank, illetve a pénzügyi technikák tekintetében külön kell választani a generációkat. Nyilván más az Y és Z generáció esélye e technológiák használatának elsajátításában, mint az idősebb korosztálynak. De ne feledjük el, hogy itt is egy tanulási folyamatról van szó.