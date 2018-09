Továbbra is rekordszinten hitelezik vevőiket a magyar vállalatok

Az Atradius hitelbiztosító „Fizetési szokások barométere" című elemzése szerint Kelet-Európában még mindig a magyar vállalatok hajlandók a leginkább a hitelre történő értékesítésre (57,6 százalék), és még mindig Magyarországon a legkevesebb a késedelmes kifizetés (26,7 százalék). A felmérésben több mint 1400 magyar és kelet-európai vállalat válaszait vizsgálták az Atradius elemzői.

Az elemzés szerint a magyar vállalatok szívesebben adnak halasztott fizetési lehetőséget a hazai cégeknek, mint a külföldi vevőiknek. A válaszadók ezt azzal indokolták, hogy ez a magyarországi üzleti gyakorlat, illetve ezzel is jutalmazzák a régi vevőik lojalitását. A vállalatok 31,3 százaléka azonban megszüntetné a halasztott fizetés lehetőségét, ha jelentősen romlana a vevői fizetési morálja – szögezi le Vanek Balázs, az Atradius országigazgatója.

A magyar válaszadók 70,9 százaléka tapasztal gyakori késedelmes fizetést a vállalatok közötti kereskedelemben. A magyar ügyfelek gyakrabban lépik át a számlafizetési határidőt, mint a külföldi ügyfelek.

A magyar válaszadók beszámolója szerint az idén 26,7 százalékra csökkent a lejárt B2B számlák aránya, ez 2017-ben még 29,7 százalék volt. A csökkenés oka az, hogy a magyar vállalatok egyre fegyelmezettebben fizetnek.Viszont romlott a számlák átlagos kiegyenlítésének ideje. Ez tavaly 37 nap volt, míg az idén 49 nap, de ez még mindig alatta marad a régiós átlagnak. Ezzel párhuzamosan 1 nappal csökkent a számlák kifizetésére adott idő. Így a magyar vállalatok 2018-ban átlagosan 30 napos határidővel állítják ki a számláikat a magyar vevők számára.



A régióban továbbra is a magyar vállalatokat sújtják leginkább a vevőik likviditási problémái és a tőkehiány. A fizetési késedelmek másik oka az, hogy a magyar vevők egyre növekvő mértékben egyfajta finanszírozási formaként használják a halasztott fizetéses számlákat. Ennek nyomán minden tizedik vállalat maga is késve fizet a saját szállítóinak, ami gyakorlatilag körbetartozást okoz.

A magyar vállalatok 15,1 százaléka készül arra, hogy az idén bevezesse az e-számlázást, ez pedig a legmagasabb arány a régióban. A cégek egyharmada azt tapasztalta, hogy az ügyfelek hamarabb kifizetik az online számlákat, mint a hagyományos számlákat.

2018-ban a magyar válaszadók a behajthatatlan követelések arányának enyhe növekedéséről számoltak be. A vállalatok sokkal gyakrabban írtak le belföldi B2B követeléseket, mint külföldieket.