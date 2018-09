57 milliárd dollárra emelték Argentína IMF-mentőcsomagját

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán jelentette be, hogy további 7 milliárd dollárral növeli a dél-amerikai ország rendelkezésére álló forrást.

A felek abban egyeztek meg, hogy az idei és a jövő évre szánt kifizetéseket 19 milliárd dollárral megemelik, így az eredetileg tervezettnél 2018 végéig 8 milliárd dollárral, jövőre pedig 11 milliárd dollárral több pénzt kap Argentína. A hitelmegállapodás által biztosított források ezentúl nem elővigyázatossági keretet képeznek, hanem azonnal elérhetővé válnak az argentin kormány számára költségvetési célokra. Cserébe Argentína a korábbinál is szigorúbb költségvetési és monetáris kötelezettségeket vállalt.

Az új megállapodást még jóvá kell hagynia a valutaalap ügyvezető igazgatóságának.

A múlt hónapban az elnök, Mauricio Macri megkérte az IMF-et, hogy gyorsítsák fel a mentőcsomaghoz való hozzájutását az országnak.

Ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy stabilizáljuk és megerősítsük a gazdaságot, magunk mögött hagyjuk a megrázkódtatásokkal teli utat" – fogalmazott az argentin gazdasági miniszter, míg Christine Lagarde azt hangsúlyozta, hogy az új egyezségnek helyre kell állítania a piaci bizalmat.

Az ország gazdasága jelenleg recesszióba van, tavaly az argentin peso értékének felét elvesztette a dollárral szemben. A befektetők pedig kivonták pénzüket az országból.

Az argentin központi bank idén közel 16 milliárd dollárt használt fel devizatartalékaiból, hogy megállítsa a peso lejtmenetét, de minden igyekezete hiábavalónak bizonyult.

Ráadásul az ország központi bankjának elnöke, Luis Caputo kedden személyes okokra hivatkozva lemondott.

Az IMF-fel június elején kötött eredeti hitelszerződés értelmében Argentínának 2019-ben a bruttó hazai termék (GDP) 1,3 százalékára kellett volna csökkenti költségvetési deficitjét az idei 2,7 százalékról, majd 2020-ra nullszaldót, a következő évben pedig 0,5 százalékos GDP-arányos költségvetési többletet kellett volna elérnie. Az új terv alapján már jövőre egyensúlyba hozza a kormány a költségvetést, 2020-ra pedig 1 százalékos elsődleges többletet akar elérni.

Az új megállapodás értelmében a jegybank leállítja a nyíltpiaci beavatkozásokat, és csúszó leértékelési rendszert vezet be. A dollárhoz viszonyított árfolyam beavatkozási sávja a 34 és 44 peso közötti tartományban indul, a sávszéleket havi 3,0 százalékos leértékelési ütemben naponta állapítja meg a jegybank, amely ezentúl csak akkor vetheti be a piaci devizavásárlás eszközét, ha a peso árfolyama kilép a megállapított sávból, de akkor is csak legfeljebb napi 150 millió dollár értékben.