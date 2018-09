Ryanair-sztrájk: 150 mai járatot törölt a légitársaság

A Ryanair dolgozói ismét sztrájkolnak Spanyolországban, Belgiumban, Hollandiában, Portugáliában, Olaszországban és Németországban. Emiatt az ír fapados légitársaság bejelentette, hogy ma nem száll fel a menetrend szerinti járatok 6 százaléka, azaz 150 repülőgép. A BBC szerint összesen 24 ezer utas érintett, akik az uniós szabályozás értelmében jogosultak kártérítésre. A Ryanair viszont „rendkívüli körülményre” hivatkozva elutasíthatja ezeket a kérelmeket, így lehetséges, hogy az utasok semmit nem kapnak majd.

Nyáron is sztrájkoltak a Ryanair dolgozói

Már júliusban is sok járatot kellett törölnie a fapados légitársaságnak a sztrájkok miatt. Akkor Belgiumban a járatok 70 százaléka nem indult el, Spanyolországban pedig káoszba torkollt a munkabeszüntetés. A légitársaság személyzete elsősorban a munkakörülményekre panaszkodott. Állításuk szerint az ivóvízért is fizetniük kell a fedélzeten, betegszabadságra pedig csak akkor mehetnek, ha személyesen jelennek meg az orvosi igazolással. Emiatt a személyzet 34 pontból álló, a munkakörülményeket javító követelést fogalmazott meg.

A feleknek nem sikerült megállapodniuk, így Olaszországban a légiutas-kísérők 24 órás munkabeszüntetést hirdettek július 25-re, míg Spanyolországban, Portugáliában és Belgiumban július 25-én és 26-án tartottak 48 órás leállást. A beszámolók szerint a belga dolgozók 80 százaléka vett részt az akcióban, Spanyolországban pedig napi 200 járatot kellett törölni.

Budapest is érintett volt, hiszen a Ryanair itthon is törölt két Barcelonába közlekedő járatot.

A történet még különösebb fordulatot vett, amikor az ír diszkont-légitársaság megfenyegette pilótáit és a légiutas-kísérőit, hogy néhányan elveszíthetik állásukat, ha elhúzódnának a sztrájkok. Az El País akkor arról írt, hogy a Ryanair járatcsökkentések mellett tömeges elbocsátásokat is tervez, ha folytatódnak a munkabeszüntetések. A cég közleményben is reagált, és mint írták, hogyha a szükségtelen sztrájkok továbbra is negatív hatással lesznek az utasokra és a jegyárakra, akkor a cégnek nincs más választása, mint újragondolni terveit a téli időszakra.

A Ryanair először Írországban lépett. A vállalat október 28-tól minden ötödik dublini bázisú repülőgépét Lengyelországba helyezi át. Dublinban így 30 helyett 24 Boeing B737 gép állomásozik majd, ami egyúttal több mint száz pilóta és kétszáz utaskísérői állás megszűnését jelenti. Ezután a dolgozóikat is megpróbálták befeketíteni azzal, hogy nyilvánosságra hozták a pilóták fizetését.

Megbüntették a Ryanairt a budapesti csomagbotrány miatt

Júniusban úgy indult el a Budapest-Las Palmas járat, hogy az utasokat ugyan elvitte, azonban csomagjaikat már nem, így 70-80 utas poggyász nélkül kezdte a nyaralását a Kanári-szigeteken. A járattal már a Liszt Ferenc repülőtéren is gond volt, mert a csomagfeladás órákig tartott. Az utasokkal azonban csak a Las Palmas-i terminálra érkezéskor közölték, hogy a pilóta nem várta meg, amíg befutnak a késve érkezett bőröndök, ezért azokat Budapesten hagyta.

Egy héttel később pedig ismét gondok adódtak, de ekkor már a felszállás előtt közölték az utasokkal, hogy vagy maradnak a gépen, és három nap késéssel megkapják a bőröndjeiket, vagy leszállnak. Erre nagyjából ötvenen leszálltak, és elállták a gép útját, mások pedig megpróbálták poggyászukból a legszükségesebb dolgokat kivenni.

A két csomagbotrány miatt eljárás indult a Ryanair ellen, a hét közepén pedig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont légitársaságokra. Az ír Ryanairt 100 millió, a magyar hátterű Wizz Airt 25 millió forint bírság megfizetésére kötelezték.

A mai sztrájkok miatt 150 járatot törölnek

A Ryanair német, holland, portugál, belga, olasz és spanyol pilótái a mai napra sztrájkot hirdettek, mellettük pedig több száz légiutas-kísérő is demonstrációt tart majd a jobb munkakörülményekért. Eddig százötven pénteki járatott törölt az ír fapados, ez pedig nagyjából 24-25 ezer utast érinthet.

Az Independent szerint közülük hétezren levelet is kaptak a légitársaságtól, amelyben felajánlották nekik, hogy foglalásukat áttehetik egy későbbi időpontra. Azonban a Ryanair hozzátette, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ma is zökkenőmentesek legyenek az utazások. Emiatt több utas összezavarodott. Sokan nem tudták eldönteni, hogy megéri-e kockáztatni, vagy inkább érdemes áttenni az utazást egy másik dátumra.

Azoknak, akiknek a járatát törölték, a 261-es számú uniós rendelet szerint a légitársaságnak kötelező visszatéríteni a jegy árát, vagy biztosítani egy másik dátumot. Emellett az érintettek kártérítésre is jogosultak lehetnek. Ez a kompenzáció 125 és 600 euró közötti összeg fejenként, amelyet akkor kell kifizetnie a légitársaságnak, ha a járatot saját hibájából törölte 14 nappal az indulás időpontja előtt.

A kártérítés kifizetését azonban a Ryanair megtagadhatja „rendkívüli körülményre” hivatkozva, mint például az extrém időjárás vagy a sztrájk. Azonban a Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) felszólította a vállalatot, hogy kötelesek kifizetni a kártérítést, mivel a sztrájk a légitársaság hibája, így nem tartozik a rendkívüli körülmények közé.

A Ryanair viszont egy összeesküvés-elmélettel állt elő, miszerint a rivális légitársaságok gerjesztették a sztrájkokat, éppen ezért nem hajlandóak kártérítést fizetni, hiszen szerintük nem ők tehetnek a kialakult helyzetről. Megan French, a MoneySavingExpert.com hírszerkesztője szerint akkor sincs minden veszve, ha a légitársaság nemet mond. A CAA és ő is azt tanácsolják, hogy ebben az esetben tegyenek hivatalosan panaszt az Aviation ADR-nél, vagyis a független Légügyi Békéltető Testületnél.

A tegnap este tíz órás állapot szerint a Ryanair már biztosan törölte az alábbi Budapestről induló vagy érkező járatokat: