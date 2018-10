Vajon mi a hasonlóság Velence városa és a világ 15 repülőtere között?

Ugyanaz a veszély lóg Damoklész kardjaként a világ nagy repülőtereinek egy része felett, mint amely - például - az olaszországi Velence világhírű városa felett is. Ez pedig nem más, mint a természet ereje. A globális felmelegedés miatt is emelkedő tengervíz-szint azzal fenyeget, hogy időről-időre víz alá kerül a nagy légikötők egy része, hasonlóan Velence óvárosához, hiszen a Szent Márk teret és környékét is többször elöntötte a tenger és az esővíz az elmúlt években. De az olyan hurrikánok, mint a Sandy és a Harvey, szintén komoly és drága problémát jelentenek az üzemeltetőknek.