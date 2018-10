Tudja-e, miben első Vietnam a népesebb országok között?

Ha van olyan, a hétköznapokban, a média híradásaiban is viszonylag széles körben használt kifejezés, melynek megmagyarázására és meghatározására könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre, akkor a globalizáció ilyen. A fogalmat, és különösen a mögötte húzódó jelenségeket számos megközelítésben lehet értelmezni, vizsgálni, értékelni. A Quartz most a gazdasági, azon belül is a kereskedelmi teljesítményre koncentrált. Ezek alapján, minden más országot háttérbe szorítva, Vietnamé az első hely a világ leginkább globalizált, nagy népességű országainak listáján.