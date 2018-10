A kormány 225 milliós hitelszerződést kötött

A kormány 225 millió euró (73 milliárd forint) értékű hitelszerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal (EIB). Varga Mihály pénzügyminiszter, Vázil Hudákkal, az EIB alelnökével írta alá a megállapodást. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a hitelösszeg része annak az 1 milliárd eurós hitelkeretnek, amelyről 2015-ben állapodtak meg az uniós pénzintézettel.

Varga Mihály ismertette, hogy a hitelt a következő három éven belül uniós programok társfinanszírozására költheti el Magyarország: közlekedés fejlesztési programokra, környezetvédelmi és energiahatékonysági célokra és az Európát összekötő hálózatok fejlesztésére.

Ezek közé tartozik:

a budapesti ivóvíz-szolgáltatás fejlesztésére,

a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér vasúti összeköttetésének megteremtésére,

illetve több autópálya és autóút, többek között az M4, M6, M8 és M30 országhatárig tartó szakaszának építésére fordítanák a hitelt.

A tárcavezető rámutatott arra is, hogy az EIB kedvező feltételekkel hozott forrásokat Magyarországra versenyképességet javító programokhoz, ami az adósság szerkezetét is javítja, kamatmegtakarítást is eredményez. A hitelmegállapodás ahhoz is hozzájárul, hogy az ország nagyobb arányban legyen képes lehívni az európai uniós forrásokat

Az EIB 1990 óta helyez ki hiteleket Magyarországon, 2004 óta pedig már részvényesként működik együtt az ország a bankkal. Vázil Hudákkal, az EIB alelnöke arra is kitért, hogy ugyancsak a héten az EIB az MVM-el már aláírt egy 100 millió eurós hitelmegállapodást, amely az első olyan szerződés Magyarországon, amelyet vállalattal kötöttek.

Az EIB alelnöke tudatta azt is, hogy a nemzetközi bank 50 millió eurós hitelt nyújt a Diákhitel Központnak, illetve 25 millió eurót a Budapest Banknak, hogy növelje a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatok számára nyújtott hitelezés volumenét, különösen a vidéki területeken.