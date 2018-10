Már a Tesco is bespájzol a brexit miatt

A brit cég figyelmeztetett, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélküli kilépése nagyban korlátozná az élelmiszerek raktározásának lehetőségeit, különös tekintettel a friss árukra.

Dave Lewis vezérigazgató elmondta, hogy az élelmiszerellátás zavartalan biztosítása „a legnagyobb kihívásuk".

A vezérigazgató azt is hozzátette, hogy a friss áruk raktározása ráadásul igen korlátozott, míg a hosszan eltartható élelmiszerekkel nincs gond.

A Tesco nemrég tette közzé fél éves nyereségét, amiből kiderül, hogy az eladások két százalékkal 564 millió fontra (206,2 milliárd forint) emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.

Az eredmények ellenére a Tesco részvényárfolyama szerdán csaknem kilenc százalékkal esett, mivel a közölt eredmény elmaradt a befektetői várakozástól.

Az Aldi is a héten számolt be arról, hogy a brexitre való felkészülés részeként szintén élelmiszerraktározásba kezdett. A vezérigazgató, Giles Hurley kiemelte, hogy a friss áruk raktározása itt is nehezítő körülmény.

Dominic Raab, a brexitért is felelős tárca vezetője azt mondta: a londoni kormány tervezi, hogy biztosítja az ország élelmiszerellátást abban az esetben is, ha nem születik kilépési megállapodás az Unióval, ugyanakkor jelezte, hogy a készletezést az iparágnak magának kell elkezdenie.

A vezérigazgató hozzátette, hogy aktívan dolgoznak azon, hogy a lehető legtöbb élelmiszert a szigetországból szerezzék be, ráadásul az üzletek polcain található termékek 77 százaléka helyi termelésből származik.