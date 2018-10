Százmillió eurós hitelszerződést kötött az MVM

Százmillió euró, több mint 30 milliárd forint keretösszegű, hosszú lejáratú hitelszerződést kötött az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az Európai Beruházási Bank (EIB), a forrásból a Mavir Zrt. átviteli hálózati beruházásait finanszírozza az MVM.

A célzott finanszírozással az EIB 15 éves lejáratú hitelt nyújt az MVM csoportnak a 2018-2022-es időszak beruházásaihoz.

A megvalósítandó projektek között szerepel a magyar-szlovák átviteli hálózat bővítése, alállomások, távvezetékek létesítése és felújítása. A beruházásokkal a növekvő hazai áramfogyasztás mellett hosszú távon is biztosítható lesz a magyarországi átviteli hálózat üzembiztos működése - mondta a megállapodás alkalmából Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette: a fejlesztésekkel nem csak a magyar átviteli hálózat biztonsága javul, pozitív hatással lesz a közép-kelet európai regionális hálózatra és a határkeresztező kapacitásokra is. Az MVM és az EIB 2010-ben, majd 2014-ben is kötött hitelszerződést az áramátviteli hálózat és a gáztárolók korszerűsítésének finanszírozására, csaknem 250 millió euró értékben.

Az új megállapodás lehetővé teszi a magyarországi és régiós energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek fejlesztését és bővítését.