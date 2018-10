Ez a cég teljesen újragondolta az irodák kinézetét

A nyolc évvel ezelőtt alapított amerikai WeWork vállalat megosztott munkaterületeket kínál, vállalkozóknak, szabadúszóknak és nagyvállalatoknak egyaránt. Új Powered by We kezdeményezésével pedig a 20 milliárd dollárt érő cég diverzifikálja ajánlatait.

A Powered by We-hez nagyban hozzájárult a Standard Chartered felkérése, hogy a WeWork tervezze át a pénzügyi cég kérésére az irodaházat úgy, hogy az elősegítse a banki dolgozók innovatív gondolkodásmódját.

Jellemzően a pénzügyi világra, általában hideg és kemény a légkör, mert rendkívül profinak és megbízhatónak kíván tűnni, mi azonban szeretnénk kiragadni az alkalmazottakat a munkahelyükről és összekapcsolni őket" – nyilatkozta Sern Hong Yu, WeWork projektvezetője a CNBC-nek.

A WeWork irodaházában az eXellerator néven ismert helyiség pontosan úgy néz ki, mint a cég többi irodaházaiban – ping-pong asztal, hatalmas kanapék, sörcsap, és nyitott íróasztalok, kivéve, hogy a hongkongi részlegnél a Standard Chartered logóval ellátott területre csak a pénzintézet alkalmazottai mehetnek.

Nemcsak azért jönnek ide, hogy dolgozzanak, itt frissülnek fel, beszélgetnek és új dolgokat ismernek meg" – mondta el Carol Hung, a Standard Chartered Hong Kong-i részlegének kommunikációs vezetője.

A Powered by We projekt hamar elterjedt, jelenleg olyan cégek választják ezt a lehetőséget, mint a UBS New Jersey-ben, a Hony Capital befektetési társaság, vagy a Fung Group logisztikai vállalat.

A világ minden táján keresik a módját a nagyvállalatok annak, hogy megtartsák és bevonzzák a legnagyobb tehetségeket. A millenniumi generáció megjelenésével az alkalmazottak már élni is akarnak és élvezni a munkájukat, nem csak robotolni" – fejtette ki Hong Yu.

Az amerikai WeWork központja New Yorkban található, és a világ számos pontján működtet irodaházakat: Németország, Ausztrália, Szingapúr, és további húsz országban van jelen.