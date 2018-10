Kémbotrány: kínai kémchipek lesték évekig az Apple és az Amazon szervereit

Kínai kémek éveken át figyelhettek több mint harminc amerikai nagyvállalatot, köztük az Amazont és az Apple-t is. Peking állítólag arra kényszerítette a kínai techvállalatokat, hogy csempésszenek rizsszem méretű mikrochippeket az amerikai cégek Kínában gyártott szervereibe. Így a hackerek különböző vírusokat telepíthettek, valamint fontos adatokhoz is hozzáférhettek. A támadásban több amerikai kormányhivatal is érintett.

A Bloomberg beszámolója szerint az Amazon és az Apple egy belső vizsgálat során találta meg a mikrochipeket és jelentették a hatóságoknak. A vállalatok szerint nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy a cég vagy az ügyfelek adatait ellopták volna, az érintett szervereket viszont eltávolították.

Az említett vállalatok tagadták az esetet, szerintük nem találtak mikrochipeket a Kínában gyártott szervereikben, valamint arról sem tudnak, hogy FBI-vizsgálat folyna az ügyben.

A chipeket állítólag az amerikai székhelyű Super Micro Computer, közismertebb nevén a Supermicro alaplapjaiba rejtették el, amely a világ egyik legnagyobb beszállítója. Az ő alaplapjukat használják a legnagyobb vállalatok szervereikhez, de a hadseregnek is szállítanak. A Super Micro több száz ügyfél számára szolgáltat szervereket, a gyártás pedig Kínában zajlik.

Egy szakértő szerint a Supermicrora úgy kell gondolni, mint a számítógépes alaplapok Microsoftjára. Hozzátette, hogy a Supermicro elleni támadás felér egy Windows elleni globális hackertámadással.

A Bloomberg szerint az Elemental Technologies volt a kínai kémek fő célpontja, amelyet még 2015-ben vásárolt meg az Amazon. Az Elemental több kormánymegbízást is kapott, valamint a CIA-vel és az amerikai haditengerészettel is volt szerződésük. A szervereiken tároltak adatokat a Védelmi Minisztériumról, drónok által továbbított biztonsági felvételekről, és az amerikai kongresszusban folytatott magán videóbeszélgetéseket is az Elemental titkosította. Emellett a Belügyminisztérium és a NASA is az Elemenal ügyfelei között volt.

Az Elemental a videó titkosításra szakosodott startup, az Apple és az Amazon mellett még legalább 30 nagyvállalat, kormányhivatalok és egy bank is igénybe vette a szolgáltatást.

A tőzsdét is elérte a kémbotrány szele. Összességében csak kisebb csökkenés jellemezte a vezető ázsiai börzéket. A Hang Seng 0,2 százalékot, a Nikkei pedig 0,5 százalékot csökkent. Ugyanakkor több ázsiai, főleg kínai technológiai cég részvényeinek beszakadt az árfolyama. Az MSCI AC Asia Pacific Infotech Index 2017 júliusában mélypontra zuhant. A kínai ZTE 11 százalékot, a tajvani Win Semiconductors 9,9 százalékot, az árbevételének 70 százalékát Kínán kívülről szerző PC és szervergyártó Lenovo pedig közel 20 százalékot esett.