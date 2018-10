Butikhotel lesz Weiss Manfréd egykori palotájából

Teljeskörűen felújítja és butikhotellé alakítja a BDPST Group az Andrássy út egyik patinás épületét, a 116. szám alatt található, 1876-77-ben épült villát, amely egykoron Weiss Manfréd gyáriparos családjának tulajdonában is volt. Az épület a századforduló időszakában Budapest egyik büszkeségeként volt ismert. A villa az elmúlt években megérett a felújításra.

Újabb, Magyarország építészeti örökségének megóvását szolgáló értékteremtő beruházást indított a BDPST Group: az Andrássy út 116. szám alatt található patinás villaépületet teljeskörűen felújítják, hogy új funkcióval megtöltve butikhotelt alakítsanak ki benne. Az épületet a Bécsből Otto Wagner építésvezetőjeként Budapestre érkezett és itt letelepült Kallina Mór tervezte 1876–77 körül. Akkoriban az épület Budapest egyik büszkesége volt, a legendárium szerint öt évvel hamarabb volt benne villanyvilágítás, mint az angol királyi palotában.

Az ingatlant 1894-ben vásárolta meg Weiss Manfréd nagyiparos, és a Weiss család tulajdonában állt évtizedekig. Az ingatlan az elmúlt évtizedekben többször cserélt gazdát, és az elmúlt években megérett a felújításra.

A villát több mint egymilliárd forintos beruházás keretében újítja fel teljeskörűen a BDPST Group; a mintegy 12 hónapos beruházás után új funkcióval megtöltve éled újra a patinás épület, és butikhotelként fog üzemelni. Projektjeink során megóvunk, felújítunk, és új funkciókkal ruházunk fel jellemzően kulturális örökségi státusszal bíró épületeket, hogy ápoljuk hazánk építészeti örökségét. Ebbe a sorba tökéletesen illeszkedik az Andrássy út 116. szám alatti villa – mondta el Tóth Judit, a BDSPT Group vezérigazgatója.

A korszerűsítés során az épületet szerkezetkész állapotig visszabontják, megőrizve és felújítva az eredeti homlokzatot, illetve az olyan eredeti elemeket, mint például a földszintről felvezető csavart falépcső, és onnan építik újra a mai kor elvárásainak megfelelően. A gépészet, légtechnika és a kiszolgáló egységek a szálloda alagsorában és a tetőtérben kapnak helyet, szintén az alagsorba kerül a reggelizőtér, ami követi az épület eredeti struktúráját. A földszinti térben egy funkcionális recepció lesz, amelyből szintén az Andrássy úti oldalon egy szalon tölti majd be a lobbi szerepét. Az épület közepén, a belső térben egy felülről megvilágított átrium biztosítja majd a nappali megvilágítást. A tervezők a szobák elhelyezését az átrium körül oldották meg.